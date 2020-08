Calcio amatoriale Aics: al via le iscrizioni per la stagione 2020-2021

Neanche il tempo di archiviare la stagione 2019-20, che già negli uffici dell’Aics Pisa si pensa alla prossima annata del calcio a 7 e del calcio a 5 amatoriale. "Abbiamo portato a termine una stagione particolare – commenta il responsabile Simone Del Moro -. Ringrazio i referenti e i giocatori di tutte le società affiliate all’associazione per il rispetto delle regole e la disponibilità nei nostri confronti. Grazie a loro il nostro entusiasmo è cresciuto e siamo già pronti con l’organizzazione dell’annata 2020-21".

Confermata la formula degli ultimi campionati: giorni di gioco fissi per i gironi del calcio a 5 e a 7, con fase finale che decreterà i campioni provinciali delle due sezioni, che avranno la possibilità di giocarsi il titolo regionale con le avversarie degli altri ambiti territoriali dell’Aics. I campi di gioco coprono tutto il territorio comunale e il comprensorio del Lungomonte, andando da Coltano ad Asciano, passando per Limiti, Pardossi, Calci, Oratoio, Riglione e molti altri. "Le iscrizioni sono già aperte – spiega Del Moro -. Il prezzo è il più basso di sempre: 20 euro a squadra con 7 cartellini omaggio e un pallone, con la possibilità di dilazionare il pagamento a dicembre".

Il responsabile di Aics conclude con un ringraziamento "speciale nei confronti di Mauro Papini, che per moltissimi anni ha gestito in modo esemplare il settore del calcio a 5. Da questa estate abbiamo ereditato il suo lavoro e l’abbinamento con il nome di Marco Domenico Verdigi: tutti i tornei vengono dedicati al ricordo del nostro eroe scomparso sedici anni fa nelle acque di Marina di Pisa". Per info e iscrizioni è possibile contattare i numeri 3928565226 e 3401068082.