Calcio femminile, sì al professionismo. Gravina: "Primi in Italia ad avviare e ad attuare questo percorso"

Martedì 26 aprile verrà ricordata come una data storica per il calcio femminile italiano. Nel pomeriggio di oggi, il Consiglio Federale della FIGC ha infatti completato le modifiche normative riguardo al passaggio al professionismo per la Serie A femminile a partire dalla prossima stagione. Le parole del presidente Gabriele Gravina, riportate dall'agenzia ANSA: "Dal primo luglio inizia il percorso del professionismo del calcio femminile, siamo la prima federazione in Italia ad avviare e ad attuare questo percorso".

fonte: ANSA