Calcio, Lido Malasoma confermato alla guida dell'Fc Fornacette

Quella di Lido Malasoma sarà la sesta stagione nell'Fc Fornacette. L'ex centrocampista del Pisa quattro le ha passate come direttore alla scrivania rossoblù e due come mister della Prima Squadra, che milita nel campionato di Prima Categoria. La prossima stagione però sarà quella più importante. Il presidente Luca Baldi ha piena fiducia in lui e lo ha riconfermato così come tutto lo staff. L'allenatore in seconda sarà ancora Samuele Lenzi e l'allenatore dei portieri Davide Ulivieri e il Team manager Fabrizio Berretta. Pochi giorni fa Lido Malasoma è salito allo Stadio Grande Torino per conoscere di persona il dottor Coppola, che lo ha ufficializzato come figura tecnica del progetto Torino Academy. L'ex giocatore del Pisa ha avuto modo di interagire con Silvano Benedetti, il responsabile del settore giovanile granata. Nella prossima stagione gli sarà affidato il compito di responsabile tecnico della formazione Juniores del confermato mister Claudio Leoni.

"Per il nuovo incarico ringrazio il presidente Luca Baldi. Dalla prossima stagione mi occuperò anche della squadra Juniores. E' il nostro fiore all'occhiello, ci ha regalato soddisfazioni nel campionato regionale e speriamo che la storia si ripeta anche il prossimo anno. Sarà un lavoro duro, ma molto bello che ha portato alla scoperta di molti ragazzi del 2003" afferma Malasoma. "Per noi è un vanto poter accostare il nostro nome a quello del Torino Calcio - prosegue Malasoma - durante la pandemia abbiamo affinato il rapporto che già ci legava. Con le video conferenze trattavamo un argomento diverso ogni giorno, Questo fidanzamento durante la pandemia, che ci ha permesso di conoscerci, è diventato da pochi giorni un matrimonio. Ne siamo molto felici per noi e soprattutto per il nostro staff ed i nostri ragazzi".

Riguardo alla società l'ex calciatore commenta: "Siamo una società strutturata a cui piace programmare il lavoro sul campo. Chi sposa il nostro progetto lo deve fare a 360 gradi. Siamo orgogliosi che il Torino ci abbia scelto per la nostra organizzazione grazie anche ai nostri ragazzi della FLab, che nel corso dei mesi scorsi hanno fatto un gran lavoro pubbllicizzando in positivo il lavoro della società e del suo presidente Luca Baldi. Allo stesso tempo dovremo essere maturi responsabilizzando tutti i nostri ragazzi e il nostro staff. Avere un marchio come quello del Toro deve farci crescere ancora, senza però illudere nessuno. Sicuramente dal prossimo anno per tre stagioni i nostri ragazzi avranno un occasione in più per mettersi in mostra".

"E' stata una vera e propria 'carambata' dove ho avuto modo di rivedere due calciatori con cui ho giocato a Pavia nella stagione 91/92: Roberto Fogli e Andrea Meneghini - sottolinea Lido Malasoma svelando un retroscena dell'accordo stretto col Torino Calcio - due cuori granata rispettivamente alla guida di Under 16 e Under 17. Fogli ha militato nel Torino per 23 anni. Con Meneghini ho avuto il piacere di giocare assieme a Livorno quando riportammo i labronici dalla serie D di nuovo nei professionisti. Questi due ragazzi fanno parte della covata del Filadelfia. E' stata una rimpatriata molto piacevole sia per loro che per me. E' sempre bello reincontrare vecchi amici".

Infine l'auspicio per la prossima stagione agonistica: "Mi aspetto che il prossimo anno tutti possano ripartire alla stessa maniera, che la Federazione faccia la sua parte, ci stia vicino e che ci faccia sapere in anticipo come poter programmare il futuro come piace fare al Fornacette. Ho grande fiducia in tutto lo staff in tutti i ragazzi, la voglia di iniziare è tanta ma dovremo aspettare ancora qualche mese".