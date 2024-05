Pontedera, risoluzione consensuale per Max Canzi

La decisione è arrivata poche ore fa, due giorni dopo l'uscita dai playoff un seguito al pareggio sul campo del Pescara che ha eliminato i granata. La fine dell'esperienza arriva in seguito a due piazzamenti consecutivi ai playoff, finiti entrambi con l'uscita al primo turno, c'è un po' più di rimpianto in questa stagione dato che la prima metà di campionato è stata nettamente migliore della seconda, il risultato finale di classifica è stato molto severo con il Pontedera che avrebbe meritato una posizione migliore.

Di seguito il comunicato della società:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver raggiunto l’accordo con mister Massimiliano Canzi per la risoluzione consensuale del contratto.

Tutta la società granata, con affetto e stima profonda, ringraziano l'allenatore per la professionalità e la passione dimostrate in queste due stagioni sportive ricche di traguardi, successi ed emozioni condivise.

In particolare, il record di punti nella storia del club ottenuto nella passata stagione e il raggiungimento dei playoff anche nell'annata appena conclusa.

A Massimiliano l'US Città di Pontedera augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera."