Sprazzi di bel Pisa nell'amichevole di Como: dal mercato intanto arriva D'Alessandro

A corrente alternata, com'è normale che sia a questo punto della preparazione precampionato, ma qualcosa di molto interessante il test disputato nel pomeriggio di sabato 5 agosto in casa del Como lo ha lasciato intravedere: il Pisa guidato da Alberto Aquilani inizia a mostrare qualche peculiarità molto interessante in vista della nuova stagione.

Il test giocato contro la formazione lariana, per la strettissima cronaca, è terminato 1-1. Le reti sono arrivate tutte nella ripresa: vantaggio nerazzurro propiziato da una bella discesa di Matteo Tramoni sul fondo che ha generato l'autorete dei padroni di casa, pareggio dal dischetto siglato da Da Cunha dopo che Gabrielloni si era fatto cancellare da Loria il precedente tiro dagli undici metri. Sul piano dei contenuti e degli spunti tecnico-tattici, invece, le cose migliori si sono viste nel primo tempo. Grande aggressività nella metà campo avversaria per riconquistare nel minor tempo possibile il pallone. Predisposizione e ricerca del fraseggio fin dalla trequarti difensiva, dinamismo in tutte le zone del campo e rapidità negli scambi palla a terra.

Aquilani ha disposto il suo Pisa con un 4-2-3-1 composto da Beruatto a sinistra, Caracciolo e Leverbe centrali e Barbieri sulla destra. Molto buona la prova di quest'ultimo, messosi in mostra per il grande dinamismo e l'intraprendenza nell'appoggio della manovra. Qualche apprensione invece per capitan Caracciolo, uscito dopo un quarto d'ora a causa di un problema muscolare alla coscia. Davanti alla difesa hanno agito Marin e Ionita, con la batteria dei trequartisti composta da Sibilli sul centrosinistra, Tourè in mezzo e Arena sul centrodestra. Anche per il nuovo acquisto una buona prova. Terminale offensivo Torregrossa, pure lui messo KO da un duro contrasto prima dell'intervallo che gli ha provocato un problema alla spalla.

Intanto il mercato continua a muoversi in modo vorticoso. Dal Monza è in arrivo l'esterno offensivo Marco D'Alessandro, 32 anni, con la formula del prestito. E' l'elemento di esperienza e di grande spessore che il mister aveva chiesto e che il direttore Stefanelli aveva individuato come prossimo acquisto nel corso della conferenza stampa di presentazione di qualche giorno fa. Per un calciatore che arriva, ce ne sono due che salutano: il portiere Alessandro Livieri va in prestito al Catania in Serie C, l'attaccante Christian Tommasini passa a titolo definitivo al Pescara (C).

Oggi, domenica 6 agosto, chiude la fase di prelazione della campagna abbonamenti. La società di via Battisti ha comunicato che il tasso di adesione al rinnovo della tessera stagionale è stato molto buono: sono stati confermati circa 3mila abbonamenti dei 5mila sottoscritti nella scorsa annata. Domani, lunedì 7 agosto, a partire dalle 15.30 prenderà il via la fase della vendita libera.