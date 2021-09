Al Ponsacco il triangolare per i 70 anni del Pomarance

Giornata di festa ieri, sabato 11 settembre, a Pomarance per la celebrazione dei 70 anni consecutivi di attività della società amaranto. Per l'occasione allo "Stadio Comunale" è andato in scena un triangolare che ha visto protagonisti i padroni di casa (neopromossi in Prima Categoria), il Saline (partecipante al campionato di Promozione) e il Ponsacco (Eccellenza).

Nella prima partita subito in campo il Pomarance, che batte 1-0 il Saline con la rete di Tantone. Il Saline resta in campo e nella seconda gara di giornata contro il più quotato Ponsacco non riesce a sovvertire i pronostici, perdendo 2-0 (a segno Alicontri e Tavano). La terza ed ultima partita in programma diventa dunque una finale tra il Pomarance e il Ponsacco, con gli ospiti che la spuntano per 2-1 grazie ai gol del solito Tavano e di Cosi; per i locali non basta la segnatura di Zoncu.

Segnali incoraggianti per il Ponsacco che, nonostante la differenza di categoria rispetto alle altre due squadre, centra due vittorie non scontate, frutto di due buone prestazioni a livello collettivo.