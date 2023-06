Alberto Aquilani saluta Firenze: tutto pronto per il suo approdo in nerazzurro

Manca soltanto la firma, ma ormai l'avventura in nerazzurro per Alberto Aquilani è virtualmente iniziata. In questi giorni il tecnico romano sta frequentando a Coverciano le lezioni per conseguire il master Uefa Pro, che gli consentirà di allenare in tutte le categorie professionistiche. Nel frattempo la Fiorentina ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto: "Il Presidente Rocco Commisso e tutta la Società ringraziano il Mister per il grande lavoro svolto in questi anni, per il suo attaccamento al Club e la sua dedizione nel far crescere e migliorare tutti i ragazzi sotto la sua guida e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera da allenatore".

Anche Alberto Aquilani ha salutato la società viola, affidando le sue parole alla propria pagina Instagram: "Dopo quattro anni è arrivato il momento di salutarsi. In queste giornate così ricche di emozioni contrastanti ho impresse nella mente immagini che saranno per sempre con me: Guero, le vittorie, le coppe, le sconfitte, gli esordi in prima squadra dei miei ragazzi, la gioia della mia famiglia, le lacrime dei giocatori, il supporto di ogni singolo elemento dello staff e l'amore del pubblico. Non dimenticherò mai tutto questo, non dimenticherò nessuno di voi. Ringrazio la società, il presidente e ogni singolo componente della Fiorentina".

La firma sul contratto che lo legherà al Pisa Sporting Club per i prossimi due anni è dietro l'angolo. Tra stasera e domani Aquilani si recherà alla sede nerazzurra in via Battisti per siglare l'accordo e dare il via al nuovo corso sportivo, in sinergia con Giovanni Corrado e Aleksandar Kolarov.