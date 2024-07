La passione nerazzurra abbraccia Superpippo: due allenamenti a porte aperte all'Arena

E' bastato l'annuncio e il primo scatto ufficiale in piazza dei Miracoli per far riaccendere la grande passione della città nei confronti dello Sporting Club. Il nuovo mister Filippo Inzaghi non vuole perdere tempo e intende cavalcare l'onda dell'entusiasmo, per fare un pieno di energie nervose in vista del ritiro di Bormio.

Il gruppo nerazzurro si allenerà quindi sul prato dell'Arena Garibaldi nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 e giovedì 11 luglio: le due sedute inizieranno alle 17.45 e sono a ingresso libero nel settore di Tribuna coperta. Prima di queste due sessioni i calciatori agli ordini di Superpippo termineranno i test atletici e le visite mediche di rito.