I nerazzurri si allenano col Montecatini in attesa della sfida con la Ternana

Occhi fissi sull'appuntamento di sabato 12 febbraio, quando alle 14 all'interno dell'Arena Garibaldi risuonerà il fischio d'inizio della partita con la Ternana, valida per il 22° turno del campionato di Serie B. Il Pisa vuole tornare a tutti i costi alla vittoria, che manca dall'ultima partita disputata nel 2021 a Cosenza. Nel nuovo anno gli uomini di mister D'Angelo hanno centrato due pareggi consecutivi in trasferta dopo la prima sconfitta stagionale interna contro il Frosinone. Un digiuno da interrompere velocemente per proseguire nella marcia in vetta alla graduatoria.

Per perfezionare la preparazione della gara contro gli umbri, nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio Masucci e compagni si sono misurati in un allenamento congiunto con il Montecatini, formazione militante in Eccellenza. Lo staff tecnico ha potuto schierare tutti i calciatori a disposizione che si sono alternati in campo in una simulazione di gara a tutti gli effetti. Il Valdinievole Montecatini ha svolto alla perfezione il proprio ruolo: oltre ai doverosi i ringraziamenti per la collaborazione e la disponibilità, ai ragazzi di mister Mucedola è andato un sentito 'in bocca al lupo' da parte del club di via Battisti per il prosieguo del campionato. Il Pisa tornerà oggi pomeriggio ad allenarsi al Centro Sportivo di San Piero a Grado, mentre venerdì pomeriggio effettuerà sempre all’Arena la consueta rifinitura pregara.