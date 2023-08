Ancora una puntata, presumibilmente la penultima, della spinosa faccenda relativa all'iscrizione al prossimo campionato di Serie B delle ultime due squadre mancanti all'appello. Nella giornata di ieri, mercoledì 2 agosto, si è riunito il Tar del Lazio per affrontare ed esaminare i ricorsi presentati da Lecco e Reggina in prima battuta, ascoltando poi le motivazioni del Perugia (terzo 'incomodo' nella vicenda).

Dopo una notte e una mattinata di confronti e valutazioni, il tribunale amministrativo ha emesso il proprio verdetto: Lecco riammesso in Serie B, Reggina esclusa dal torneo cadetto e assist fornito al ripescaggio del Brescia. La società bluceleste, che lo scorso 18 giugno aveva riconquistato la seconda divisione nazionale dopo 50 anni di digiuno, ha visto così riconosciute le motivazioni prodotte per giustificare il ritardo nella presentazione della documentazione relativa all'impianto alternativo al proprio (il Rigamonti-Ceppi non ha i requisiti previsti dalla Lega B) dove disputare le partite casalinghe del campionato.

Dopo questa sentenza la società lombarda può programmare con maggior concretezza l'avventura nella cadetteria: molto difficilmente la sentenza emessa quest'oggi potrà essere nuovamente ribaltata. C'è però un ultimo, probabile, scoglio da superare prima di poter mettere un punto fermo alla vicenda: è il Consiglio di Stato, che dovrebbe riunirsi il 29 agosto. In quella sede verrà probabilmente affrontato il ricorso che dovrebbe presentare nel giro di pochi giorni il Perugia, 'sconfitto' nella partita contro il Lecco giocata al Tar.

E il Consiglio di Stato sarà anche l'ultimo appiglio per la Reggina, 'rimbalzata' anche dal Tar a causa delle inadempienze fiscali accumulate negli ultimi quattordici mesi e costantemente negate, a parole, dalla proprietà della società. Attualmente il club calabrese è fuori dalla Serie B e, di conseguenza, dal calcio professionistico. E' praticamente scontato, però, che arriverà l'estremo tentativo di presentare l'ultimo ricorso al Consiglio di Stato e sperare di ribaltare la sentenza emessa quest'oggi. Nel caso in cui tutto dovesse rimanere immutato, il posto degli amaranto verrebbe preso dal Brescia.

Entro lunedì 7 agosto sarà pubblicato per intero il dispositivo della sentenza del Tar del Lazio, con le relative motivazioni, e da quel momento le società potranno impugnarlo per presentare istanza di ricorso. Ieri, di fronte ai giudici, tutti i protagonisti si sono dichiarati d'accordo nel richiedere l'accorciamento dei tempi della riunione del Consiglio di Stato, proponendo di non superare la data del 13 agosto. Per il momento, riguardo a questa richiesta, non sono filtrate indiscrezioni. Per cui, allo stato attuale delle cose, rimane molto complicato ipotizzare un avvio regolare per il Pisa, che da calendario deve affrontare il debutto in casa il 19 agosto proprio contro il Lecco. La Serie B vuole iniziare il torneo senza ritardi ed è disposta a rimandare esclusivamente le partite dove sono coinvolte le squadre in attesa del giudizio definitivo della giustizia. Motivo per cui il torneo cadetto per i nerazzurri potrebbe scattare dalla settimana dopo, sul terreno della Sampdoria.