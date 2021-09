Promozione, Atletico Etruria: dal Cascina ecco Anichini

Colpo in prospettiva per l'Atletico Etruria, che si aggiudica le prestazioni del classe 2001 Matteo Anichini, in arrivo dal Cascina. Il centrocampista, già da diverse settimane aggregato al gruppo, ha convinto l'intera società a puntare su di lui e si appresta a vivere la prima vera stagione in prima squadra, dopo averla soltanto assaggiata nella scorsa annata con la compagine nerazzurra poi promossa in Serie D.

Nel suo giovane curriculum Anichini vanta anche esperienze negli Allievi Regionali della Bellaria e negli Juniores Élite del Cascina, rappresentando quindi un'interessante arma in più per la squadra di mister Traversa, attesa dal debutto in Coppa Italia Promozione domenica 19 settembre contro l'Urbino Taccola.