Ascoli-Pisa 2-1 | Quarta sconfitta nelle ultime cinque, Pisa in caduta libera

Nella pioggia di Ascoli arriva un ko che certifica il momento no dei nerazzurri. Salgono a quattro le sconfitte nelle ultime 5 partite: nessuna squadra in serie B ha fatto peggio. I bianconeri raggiungono il Pisa a 46 punti insieme alla Reggina, in vista playoff. L'inerzia al momento per la squadra di D'Angelo è davvero difficile. Il doppio vantaggio dei padroni di casa è avvenuto nel giro di venti minuti dall'inizio del secondo tempo, dopo una prima frazione con solo uno squillo per parte, disinnescato dai rispettivi portieri.

La ripresa si è aperta dopo pochi minuti con la rete di Mendes, che sfiora su un calcio da fermo battuto da Caligara. Il gol di Tramoni su cross di Beruatto è solo un'illusione, dato che il pallone era uscito dal campo interrompendo l'azione. Il 2 a 0 è arrivato con il tap in di Marsura, dopo il tiro di Gondo respinto da Barba, a porta ormai sguarnita. A provare a dare la scossa ai nerazzurri è stato il solito Masucci, che dopo 3 minuti dal suo ingresso in campo va mettere in rete in acrobazia all'82', su traversone di Gargiulo corretto da Gliozzi. Ma non c'è più tempo di gioco 'reale', al Del Duca trionfano i padroni di casa.

Il tabellino

Ascoli-Pisa 2-1

Ascoli (4-3-1-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Dionisi. All. Breda

Pisa (3-4-3): Nocals, barba, Rus, Hermannsson; Beruatto, Mastinu, Marin, Calabresi; Tramoni, Moreo, Morutan. All. D'Angelo

Reti: Mendes (53'), Marsura (73'), Masucci (82').

Ammoniti: Tramoni, Morutan, Beruatto, Marin (P); Botteghin, Buchel, Marsura (A)