Ascoli-Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "Giocherà chi sta meglio. Per vincere servirà tanta corsa"

Il Pisa è pronto a tornare in campo, nuovamente con i gradi di capolista, indossati con grande merito per larga parte del girone d'andata. I nerazzurri domani, mercoledì 16 marzo (ore 18.30), scenderanno in camp al Del Duca per sfidare l'Ascoli e provare ad allungare la striscia di vittorie che li ha proiettati davanti al resto della concorrenza. D'Angelo avrà a disposizione quasi l'intero gruppo, ma dovrà comunque fare i conti con diversi dubbi.

Condizione fisica

La stella polare che guiderà le scelte del tecnico abruzzese sarà la condizione fisica dei suoi uomini. Perché il tour de force vissuto da febbraio in poi e i tre quarti della stagione regolare sulle spalle iniziano a farsi sentire e presentare il conto in termini di energie atletiche. "Qualche giocatore riesce a recuperare in fretta nonostante le molte partite ravvicinate - spiega Luca D'Angelo - altri invece hanno bisogno di un po' di tempo in più". Dopo la partita con la Cremonese il gruppo nerazzurro ha svolto quasi esclusivamente lavoro di defaticamento, limitando i carichi più pesanti ai giocatori che non hanno preso parte alla strepitosa vittoria di domenica.

"Abbiamo comunque avuto la possibilità di studiare l'avversario - prosegue l'allenatore del Pisa - l'Ascoli si trova con pieno merito in lotta per i playoff. Sono una squadra molto ostica da affrontare, che sa abbinare una discreta fisicità a una grande qualità nel palleggio offensivo. Servirà un Pisa attento, in grado di mettere intensità agonistica in ogni zona del campo". Secondo D'Angelo la differenza potrà essere fatta "nella prima ora di gioco. E' la porzione di gara in cui serviranno più energie fisiche: di conseguenza diventa fondamentale azzeccare la formazione iniziale". Sicuramente non farà parte della sfida Idrissa Tourè: il centrocampista tedesco non ha ancora smaltito i postumi dell'attacco influenzale della scorsa settimana ed è costretto a rimanere ai box per qualche altro giorno.

Tutti gli altri componenti della rosa sono a disposizione, anche se per alcuni il ballottaggio è serrato. Ad esempio sulla corsia destra si potrebbe rivedere Hermannsson al posto di Birindelli, con Leverbe e Caracciolo che stringeranno i denti al centro del pacchetto difensivo. Mastinu con tutta probabilità tornerà in mezzo al campo accanto a Nagy e Marin, mentre in attacco le scelte sono molte. Una prevede la presenza di Sibilli libero di svariare lungo l'intero fronte offensivo, con Lucca e Puscas schierati come arieti. Ma capitan Gucher resta in lizza per la maglia di trequartista.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige la sfida Valerio Marini di Roma. Con il fischietto laziale il Pisa non ha mai vinto: nei sei precedenti i nerazzurri hanno collezionato 5 pareggi e una sconfitta. L'Ascoli invece è la squadra più diretta in carriera da Marini: ben 15 precedenti.

I nerazzurri arrivano al match lanciati da una striscia di tre vittorie consecutive e nelle ultime cinque gare hanno raccolto 10 punti. L'Ascoli invece è gasato dal successo al fotofinish sul terreno della Spal e ha messo nel mirino i playoff. Le due formazioni al Del Duca si sono incrociate 17 volte: il bilancio evidenzia 8 vittorie ascolane, 4 successi nerazzurri e 5 pareggi.

Le probabili formazioni

Ascoli (4-2-3-1): Leali; Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Falasco; Buchel, Caligara; Bidaoui, Maistro, Ricci; Dionisi. All. Sottil

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Gucher; Puscas, Lucca. All. D'Angelo