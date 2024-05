Neanche nell'ultima giornata di campionato il Pisa riesce a regalarsi e regalare ai 23 temerari tifosi giunti nelle Marche un sussulto d'orgoglio. L'Ascoli conquista l'intera (inutile) posta e condanna i nerazzurri alla quattordicesima sconfitta, condita dalla terza peggior difesa dell'intera cadetteria. Lo Sporting Club chiude così al tredicesimo posto il torneo più anonimo dal ritorno in B nel 2019.

La partita

Niente da chiedere, ma con un compito da onorare al meglio delle proprie possibilità. Il Pisa si presenta in casa dell'Ascoli, nell'ultima giornata di campionato, senza alcun brivido dettato dall'adrenalina. I nerazzurri sono fuori dai giochi per i playoff e, sulla carta, giocano esclusivamente per l'effimero obiettivo del nono posto finale. All'atto pratico, però, la squadra di Aquilani - falcidiata da parecchie assenze in tutte le zone del campo - ha di fronte a sé un compito molto pesante: decidere le sorti della lotta salvezza.

L'Ascoli infatti per evitare la retrocessione diretta deve battere il Pisa e sperare che il Bari o la Ternana non facciano altrettanto. La volata per i playout si decide tutta nei novanta minuti conclusivi del torneo. Aquilani conferma il 4-2-3-1 nel quale si rivede, dopo tantissimo tempo, De Vitis al centro della difesa a causa delle tantissime assenze in questo reparto. In avanti Torregrossa supportato da Moreo, Arena e D'Alessandro.

Il Pisa parte meglio degli avversari, frenati un po' dalla tensione generata dalla posta in palio. Il palleggio dei nerazzurri è migliore e più preciso, ma l'Ascoli sblocca il punteggio alla prima sortita offensiva. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Rodriguez sfugge alla marcatura di Marin e sul suo cross Botteghin brucia sul tempo Torregrossa, spedendo la palla in porta con un'incornata potente. Questa rimane anche l'unica vera azione dei bianconeri, che una volta trovato il vantaggio arretrano il loro baricentro nell'intento di sfruttare le ripartenze.

Il Pisa prende in mano le redini del gioco e progressivamente schiaccia i marchigiani, che riescono a difendere la porta non senza qualche affanno. Arena e D'Alessandro sugli esterni sono molto attivi, ma l'occasione più grande arriva per vie centrali: Moreo interviene al volo su un lancio proveniente dalle retrovie e chiama all'intervento nell'angolino basso il portiere ascolano Vasquez.

L'Ascoli non cambia atteggiamento a inizio ripresa e il Pisa trova il pareggio al 53' con la bella discesa di D'Alessandro. L'esterno si mette in proprio dopo aver ricevuto la palla da Valoti: converge verso l'area di rigore dalla sinistra e dopo aver superato tre avversari spedisce la palla all'angolo più lontano. Gli spazi adesso si aprono ed entrambe le squadre hanno l'opportunità per affondare.

Ci provano Arena e Bonfanti (entrato al posto di Moreo), ma vengono fermati sul più bello. Ci riesce invece al 67' Rodriguez sfruttando la palla riconquistata a metà campo da Mantovani in pressing su Torregrossa. Lo spagnolo punta De Vitis e proprio quando sembra aver perso il tempo per calciare riesce ad anticipare l'uscita di Nicolas con la punta del piede: marchigiani di nuovo avanti. E' Lisandru Tramoni, entrato al posto di Torregrossa, che al 77' costruisce l'azione del potenziale pareggio. L'esterno entra in area dal fondo e scodella a centro area: Veloso calcia a botta sicura ma Bonfanti è sulla traiettoria e si trasforma in un difensore allontanando la palla.

Non ci sono altri sussulti e il finale della gara scivola via in un'ambiente surreale. Lo stadio cala in un silenzio denso di tensione, con tutti gli spettatori attaccati ai cellulari per seguire gli aggiornamenti dagli altri campi. Ma al triplice fischio la delusione è totale: del Pisa per aver chiuso con un'altra, triste sconfitta; dell'Ascoli che nonostante la vittoria chiude al terzultimo posto e retrocede direttamente in Serie C.

Il tabellino

Ascoli-Pisa 2-1

Ascoli (3-4-2-1): Vasquez; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano (65' Adjapong), Valzania (65' D'Uffizi), Masini, Zedadka (79' Celia); Caligara (79' Giovane), Rodriguez; Nestorovski (65' Di Tacchio). All. Carrera

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, De Vitis (73' Veloso), Beruatto; Marin, Valoti (73' Mlakar); Arena, Moreo (64' Bonfanti), D'Alessandro (86' Sala); Torregrossa (73' Tramoni L.). All. Aquilani

Reti: 12' Botteghin (A) rig., 53' D'Alessandro (P), 68' Rodriguez (A)

Ammoniti: Marin (P), Caligara (A), D'Uffizi (A)

Note: arbitro Antonio Rapuano; angoli 2-3 (2-3); recupero 2' e