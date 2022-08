Atletico Cascina, sancita l'affiliazione con il Tau Calcio

Grande soddisfazione in casa Atletico Cascina: ieri, presso lo Stadio Redini, alla presenza di tutto il Consiglio della società cascinese, del Presidente del Tau Calcio, Antonello Semplicioni, nonché del Responsabile Società Affiliate, Dino Fedi, è stata sancita l'affiliazione tra le due società.

"Tau Calcio - si legge nel comunicato dell'Atletico Cascina - rappresenta senza alcun dubbio l'esempio concreto dell'evoluzione positiva che una Società del panorama dilettantistico può compiere: nel corso degli anni ha infatti prodotto una straordinaria crescita che ha portato alla realizzazione di strutture all'avanguardia, ad un numero elevato di tesserati, a titoli regionali e nazionali nel Settore Giovanile, oltre al riconoscimento ufficiale di Centro di Formazione FC Inter. Molti ragazzi cresciuti al Tau stanno approdando in società professionistiche, ma allo stesso tempo la Società ha mantenuto un forte legame col proprio territorio, praticando anche importanti progetti in ambito sociale".

L'accordo di affiliazione sottoscritto, per quanto riguarda l'Atletico Cascina, punta alla crescita della propria Scuola Calcio così come del proprio Settore Giovanile, nonché ad elevare il tasso tecnico e la formazione degli istruttori. "Sono infatti previste - prosegue il club gialloblù - sessioni formative mirate, visite al centro sportivo di Altopascio, la presenza di istruttori e tecnici del Tau presso gli impianti dell'area sportiva di Cascina, stage formativi FC Inter e continui scambi di esperienze che non potranno che accrescere il nostro tasso tecnico e organizzativo".

"Riteniamo che questo accordo possa rappresentare un'importante occasione per tutti i nostri allenatori ed istruttori - conclude la nota -, ma soprattutto per i nostri bambini e ragazzi e per tutti quelli che vorranno entrare a far parte della nostra Società. Si parte da questa stagione e punteremo, come sempre abbiamo fatto, a far crescere ed evolvere le basi gettate con questo accordo di affiliazione. Il Presidente Sandro Castagna, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia la società Tau Calcio, "che ha visto in noi un'opportunità di sviluppo e per averci considerato interlocutori seri e affidabili".