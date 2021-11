Eccellenza, Armando Picchi-Tuttocuoio 2-0: seconda sconfitta per i neroverdi

Domenica amara per il Tuttocuoio, che cade 2-0 in casa dell'Armando Picchi, incappando nella seconda sconfitta stagionale (entrambe in trasferta). La gara si mette subito male per i ponteaegolesi: al 17' Morelli insacca a compimento di un'ottima azione condotta dal duo Testa-Neri, portando in vantaggio l'Armando Picchi. Gli ospiti reagiscono con Franzino, ma Borboryo salva in modo provvidenziale. La gara prosegue senza particolari sussulti fino alla ripresa, quando i labronici sfiorano il raddoppio col neoentrato Campo a tu per tu con Muscas. Il gol però è nell'aria e a 5' dal termine l'Armando Picchi chiude i conti con Neri, lesto ad insaccare in tap-in sulla respinta di Muscas alla conclusione di Castagnoli. Tuttocuoio chiamato necessariamente a riscattarsi nella prossima delicata sfida contro il Cenaia per non perdere contatto con la zona playoff.

Armando Picchi - Tuttocuoio, il tabellino della partita

Armando Picchi - Tuttocuoio 2-0

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Del Bravo, Bani, D'Angelo, Petri, Borboryo, Testa, Quilici, Morelli, Neri, Bonsignori. A disp.: Silvestri, Castagnoli, Bani, Scafuri, Rocchi, Grossi, Campo, Lenzi, Arrighi. All.: Sena.

TUTTOCUOIO: Muscas, Bartorelli, Severi, Rosa Illan, Vittorini, Fino, Franzino, Puviani, Azzinnari, Lazzarini, Chiti. A disp.: Belli, Fiscella, Wagner, Segantini, Agudiak, Baldini, Bertolucci, Orlandi, Muratore. All.: Marmugi.

Arbitro: Solito di Piombino

Reti: 17' Morelli, 85' Neri