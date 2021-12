Serie D, Cascina scatenato sul mercato: ufficializzati Matteoli, Bardini e Lici

Il Cascina, fermo a quota 13 punti in classifica in coabitazione con UniPomezia e Rieti e a +4 sulla Pro Livorno Sorgenti fanalino di coda, ha tutta l'intenzione di centrare l'agognata salvezza. La società nerazzurra ha ufficializzato sui propri canali social gli arrivi di tre nuovi innesti per la rosa a disposizione di mister Polzella: si trattano del centrocampista classe 2002 Marco Matteoli (proveniente dalla Pro Livorno Sorgenti e già a disposizione nelle partite con Rieti e Montespaccato), del centrocampista classe 2000 Lorenzo Bardini (in arrivo dal Pontedera, Serie C, già sceso in campo dal 1' a Montespaccato) e del terzino classe 1994 Aleksander Lici (ex capitano del Ponsacco, Eccellenza). Tre elementi di spessore per un unico obiettivo.