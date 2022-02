Eccellenza e Promozione: tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend di Eccellenza e Promozione Toscana.

In Eccellenza girone B occhi puntati su due match: Fratres Perignano-San Miniato Basso e Cenaia-Livorno. Il primo si tratta di un vero e proprio scontro diretto per il terzo posto, con i rossoblù costretti a vincere per non far fuggire i sanminiatesi; il secondo vede di fronte gli arancioverdi (quinti e reduci dalla sconfitta ai rigori in finale di Coppa mercoledì) e la capolista Livorno, che all'andata la spuntò con un faticoso 3-2. In agguato, pronta ad approfittare di un possibile passo falso dei labronici per andare a -1, c'è la Cuoiopelli, attesa dalla trasferta a Certaldo. Ponsacco in campo in uno dei due anticipi in casa del Castelfiorentino per confermare il bel successo di sabato scorso. Completano il quadro Picchi-Piombino (sabato) e Fucecchio-Colligiana (domenica). Riposa il Tuttocuoio.

Nel girone C di Promozione si prende la scena Colli Marittimi-Atletico Etruria, sfida d'alta classifica tra due squadre in cerca di riscatto (i padroni di casa non hanno ancora vinto dopo la sosta, mentre gli ospiti hanno perso in casa col Castiglioncello domenica scorsa). C'è curiosità per la trasferta del lanciatissimo Urbino Taccola sul campo di un Venturina sconfitto abbastanza immeritatamente alla prima col nuovo allenatore Bardocci. Dopo il Mazzola Valdarbia, altro avversario proibitivo per il Forcoli Valdera: al "Brunner" arriverà lo Sporting Cecina. Infine, torna in campo dopo il turno di riposo il Saline, in casa contro un Sant'Andrea in ottima forma (due vittorie su due dopo la sosta, cinque gol fatti e zero subiti). Altre gare: Castiglioncello-Mazzola Valdarbia (sabato) e Monterotondo-Gambassi (domenica). Riposa l'Atletico Maremma.

ECCELLENZA GIRONE B - 17ª Giornata

Sabato 26 febbraio (ore 14.30): Armando Picchi-Atletico Piombino; Castelfiorentino-Ponsacco.

Domenica 27 febbraio (ore 14.30): Certaldo-Cuoiopelli; Fratres Perignano-San Miniato Basso; Fucecchio-Colligiana; Cenaia-Livorno.

Riposa: Tuttocuoio.

Classifica: Livorno 36, Cuoiopelli 32, San Miniato Basso 27, Fratres Perignano 22, Cenaia 21, Tuttocuoio 19, Armando Picchi 17, Certaldo 17, Ponsacco 17, Castelfiorentino 15, Fucecchio 14, Colligiana 13, Atletico Piombino 9.

PROMOZIONE GIRONE C - 15ª Giornata

Sabato 26 febbraio (ore 15): Castiglioncello-Mazzola Valdarbia.

Domenica 27 febbraio (ore 15): Colli Marittimi-Atletico Etruria; Forcoli Valdera-Sporting Cecina; Monterotondo-Gambassi; Saline-S. Andrea; Venturina-Urbino Taccola.

Riposa: Atletico Maremma.

Classifica: Mazzola Valdarbia 25, Urbino Taccola 23, Colli Marittimi 22, Sporting Cecina 21, Atletico Etruria 20, Atletico Maremma 20, S. Andrea 20, Castiglioncello 17, Saline 16, Gambassi 15, Venturina 11, Forcoli Valdera 9, Monterotondo 9.