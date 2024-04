I nerazzurri comandano per un tempo, nella ripresa subiscono leggermente la spinta dei padroni di casa e incassano un punto che consente di muovere la classifica e mantenere intatte le speranze di entrare nella griglia playoff. Peccato perché il Bari trova l'1-1 grazie a un rigore che, regolamento alla mano, non doveva essere assegnato.

Il Pisa mette immediatamente le cose in chiaro e dopo appena tre giri di orologio sblocca il punteggio. Bella la trama che coinvolge Valoti, Arena e Barbieri: il terzino, oggi schierato a sinistra, serve col contagiri l'inserimento di Calabresi. Da esterno a esterno: il numero 33 col mancino di prima intenzione spedisce la palla sotto alla traversa. Il palleggio nerazzurro è molto buono e funziona anche la pressione sui primi portatori di palla baresi. Infatti i padroni di casa spesso ricorrono al lancio lungo, finendo per perdere il controllo della sfera. Il primo acuto biancorosso porta la firma di Sibilli, che impegna Nicolas con un rasoterra che non crea pericoli. Ma è il Pisa che va più vicino al secondo gol del pomeriggio: Arena verticalizza per Moreo, che calcia in scivolata trovando il goffo intervento del portiere pugliese, fortunato a salvarsi in corner.

Il Bari ritorna in campo con maggior convinzione e, seppur con meno qualità rispetto a quella evidenziata nella prima frazione dal Pisa, riesce a giocare con più continuità nella metà campo offensiva. Sibilli ha sul destro la palla del pareggio ma viene schermato eccezionalmente da Nicolas. I biancorossi però riescono ad arrivare all'1-1 grazie a un rigore contestatissimo da tutto il Pisa e molto dubbio. Calabresi, sbilanciato da Puscas, si calcia la palla sul braccio e Pezzuto, nonostante una revisione di un paio di minuti al Var, non cambia decisione. E' un errore a stretti termini di regolamento e ne fa le spese lo Sporting Club: Puscas dal dischetto gonfia la rete. Nella mezz'ora finale Aquilani prova a vincerla con i cambi, Nicolas si esibisce in un'altra grande parata sul rasoterra diagonale di Nasti e nei sei minuti di recupero non succede più nulla.

La partita

A un passo dai playoff, con la mente sgombra grazie alla convincente vittoria di una settimana fa. Il Pisa si presenta a Bari con la leggerezza di chi, a cinque turni dalla fine della stagione regolare, vuole tentare di artigliare un posto negli spareggi promozione.

Aquilani conferma la difesa a quattro, sfruttando il rientro di Caracciolo dalla squalifica piazzandolo accanto a Calabresi ed Hermannsson (l'altro rientrante dalla squalifica, Canestrelli, va in panchina). Confermati Esteves e Marin in mezzo al campo, con Arena, D'Alessando e Valoti schierati a supporto di Moreo.

La partenza è ottima. Il Pisa batte il calcio d'inizio e praticamente non molla più la palla fino al 3', quando Calabresi dal limite la spedisce sotto alla traversa sbloccando il punteggio. L'azione si sviluppa sul centrosinistra, dove Valoti imbuca per il taglio di Arena. L'attaccante riallarga per Barbieri, che col mancino vede l'inserimento di Calabresi: il difensore col mancino, dal limite dell'area, calcia di prima intenzione e gonfia la rete.

E' un bel Pisa quello messo in campo da Aquilani: funziona molto bene l'aggressione verso i primi portatori di palla avversari, al punto che spesso il Bari è costretto al lancio lungo per evitare di perdere il controllo della sfera in una zona pericolosa del campo. Sulla trequarti le combinazioni tra i quattro giocatori offensivi funzionano bene e la difesa di casa va in affanno per contenerli.

Il primo sussulto del Bari porta la firma di Sibilli, che al 30' sfrutta una ripartenza successiva a una bella percussione sul fronte opposto di D'Alessandro, stoppato sul più bello: l'ex nerazzurro incrocia col mancino e Nicolas blocca con sicurezza. Ma sono i nerazzurri che spingono con migliore qualità e al 39' sfiorano il raddoppio. Arena verticalizza per Moreo, che in scivolata calcia rasoterra: Brenno sbaglia clamorosamente la presa, ma per sua fortuna la palla finisce la corsa a pochi centimetri dal palo.

In avvio di ripresa il Bari cerca di fare quello compiuto dal Pisa all'inizio della partita. I biancorossi spingono con più uomini e al 51' il Pisa ringrazia Nicolas per la parata su Sibilli. Kallon salta secco Caracciolo sulla fascia e di esterno serve l'ex nerazzurro, inseritosi a centro area: il suo tocco col destro a botta sicura viene respinto a mano aperta dal portiere del Pisa.

Al 54' però, dal corner calciato da Sibili, nasce l'episodio che porta al rigore contestatissimo assegnato al Bari. Calabresi, strattonato in partenza da Puscas, si calcia la palla sul braccio. Pezzuto indica il dischetto ma poi il Var lo richiama alla revisione: dopo oltre un minuto di immagini l'arbitro conferma la decisione scatenando le ire furibonde dei giocatori e della panchina pisana. Dagli undici metri va Puscas che spiazza Nicolas e riporta tutto in parità.

Rispetto alla prima frazione, adesso è il Bari che comanda le operazioni con il Pisa schiacciato nella propria metà campo. Aquilani per riportare in alto la tensione della squadra getta nella mischia Matteo Tramoni e Veloso al posto di Arena ed Esteves, molto stanchi. Entra anche Canestrelli per Hermannsson, infortunato all'inguine sinistro. Le sostituzioni consentono al Pisa di tornare pericoloso nella metà campo avversaria.

Ma è il Bari che con un'azione del tutto casuale costruisce i presupposti per il raddoppio. La respinta corta della difesa barese sul cross pisano fa nascere una ripartenza che Nasti conclude con un diagonale rasoterra velenoso che Nicolas smanaccia: la chiusura viene perfezionata da Caracciolo che allontana in calcio d'angolo. E' l'ultimo sussulto della partita: nei sei minuti di recupero concessi da Pezzuto le due formazioni si scazzottano in mezzo al campo e non costruiscono nessun altro presupposto per calciare verso la porta.

Il tabellino

Bari-Pisa 1-1

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita (88' Bellomo), Benali, Sibilli, Kallon (76' Achik), Puscas (76' Nasti), Morachioli (68' Aramu). All. Giampaolo

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi (86' Beruatto), Caracciolo, Hermannsson (68' Canestrelli), Barbieri; Marin, Esteves (68' Veloso); Arena (68' M. Tramoni), Valoti (76' Tourè), D'Alessandro; Moreo. All. Aquilani

Reti: 3' Calabresi (P), 60' Puscas (B) rig.

Ammoniti: Di Cesare (B), Barbieri (P), Ricci (B)

Note. arbitro Ivano Pezzuto; angoli 7-5 (2-3); recupero 1' e 6'