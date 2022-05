Benevento-Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "Adesso viene il bello: giochiamoci le nostre carte al meglio"

La gara è di quelle che si sognano da bambini, quando il pallone che rotola è un motore che alimenta sogni e illusioni, ambizioni e suggestioni. Dal parco sotto casa, magari dal campo polveroso dell'oratorio di paese, l'immaginazione volava a un terreno di gioco perfetto, contornato da migliaia di tifosi festanti, con l'obiettivo di conquistare una vittoria da consegnare agli annali della propria squadra del cuore. Siamo sicuri che tutti, a Pisa e in provincia, in queste ore stanno rivivendo quei momenti magici in cui l'innocenza dell'età permette di lasciarsi andare a sogni talmente belli da togliere il fiato. Il percorso intrapreso dal Pisa, da Luca D'Angelo e dai suoi uomini, passo dopo passo, ha trasformato quella suggestione in splendida realtà: martedì 17 maggio (alle ore 20.30), i nerazzurri a Benevento vivranno il primo atto dell'ultimo capitolo della stagione, quello che assegna la promozione in Serie A.

Hermannsson in forte dubbio

"Dormirò stanotte. Come faccio sempre prima di tutte le partite, anche quelle più importanti. E come ho sempre fatto da calciatore. Magari sarà più complicato farlo domani sera, dopo la partita. Che rappresenta un momento straordinario per la mia parentesi lavorativa da tecnico, per il mio percorso sulla panchina nerazzurra, e per tutto l'ambiente: squadra, società e tifosi. Dobbiamo goderci questi momenti fino in fondo ed essere consapevoli della nostra forza e delle qualità enormi che abbiamo". Luca D'Angelo sa come caricare lo spogliatoio e il pubblico nerazzurro alla vigilia della sfida di andata dei playoff cadetti: lo fa senza tanti giri di parole, utilizzando la sua schiettezza e la semplicità che ormai da quattro anni tutti hanno imparato a conoscere.

L'allenatore abruzzese riavvolge il nastro della memoria partendo "dalla mia prima stagione a Pisa, dove sentivo la pressione e il dovere di centrare la promozione in B al primo colpo. Ci siamo riusciti, e da lì è partito un percorso di crescita costante e graduale, a tutti i livelli del club, che ci ha portato alla vigilia della partita di Benevento chiudendo al terzo posto il campionato di Serie B più difficile dell'ultimo decennio. Adesso abbiamo la carica emotiva e la consapevolezza per poterci giocare alla pari, contro qualsiasi avversario, la promozione in Serie A". Di fronte c'è una formazione retrocessa dodici mesi fa proprio dalla categoria in palio nell'appendice finale di questa annata, "ma non avvertiamo particolari timori. Conosciamo e apprezziamo le loro abilità collettive e individuali, ma anche il mio gruppo ha a disposizione le carte giuste per rispondere e colpire".

"Si gioca su due sfide - prosegue D'Angelo - ma non credo che sia corretto utilizzare il concetto 'di un match che dura 180 minuti'. Probabilmente assisteremo a due partite molto differenti tra loro: ecco perché fin da quella di domani proveremo con tutte le nostre forze a vincere. Il Benevento è una squadra molto esperta, composta da elementi che vantano anche esperienze internazionali di elevato livello. Ad Ascoli nel turno preliminare l'hanno dimostrato: un po' tutti li davano per spacciati, invece con le loro qualità sono riusciti a vincere con discreti meriti. Ma resto convinto del fatto che il mio Pisa non debba modificare il proprio modo di approcciare e interpretare le partite sulla base di chi si trova davanti: la nostra fisionomia e il nostro concetto di calcio ci hanno portati a due soli punti dalla promozione diretta. Sono perfetti anche per giocare i playoff".

Nessun pensiero neppure per quanto accaduto nella sfida di ritorno di stagione regolare, disputata un mese e mezzo fa e conclusa con la sconfitta dal passivo più ampio fatta registrare sotto la gestione D'Angelo: "Fu la classica partita 'sballata'. Nell'arco di un torneo lungo come la B capita a tutte le formazioni. Noi siamo stati bravi a isolarla esclusivamente a quell'episodio. E' un capitolo chiuso: non ci sono rivincite da prendere e neanche fantasmi da scacciare. Vivremo due partite completamente differenti da quella o dal match di andata vinto in casa nostra". Il campo in questi giorni di avvicinamento alla partita ha evidenziato un problema infiammatorio al piede per Hermannsson: il centrale islandese prosegue a ritmo battente con il programma di terapie per smaltire il fastidioso dolore, ma tutto lascia pensare che domani al Vigorito si accomoderà in panchina per lasciare il posto a De Vitis nel ruolo di spalla di Leverbe al centro della difesa. In mezzo al campo probabile conferma del terzetto uscito trionfante dall'ultima gara di Frosinone: Siega, Nagy e Marin. E anche in attacco con tutta probabilità si rivedrà Sibilli a supporto di Lucca e Puscas.

L'arbitro le curiosità della partita

Dirige Alessandro Prontera di Bologna. Sono sette i precedenti del fischietto emiliano: una sola vittoria (qualche mese fa, 3-0 alla Cremonese), due pareggi (tra cui c'è l'1-1 di Parma del settembre scorso) e ben quattro sconfitte.

Sul piano delle statistiche non va troppo meglio neppure nel bilancio delle partite ufficiali disputate dal Pisa sul terreno del Vigorito: i nerazzurri non sono mai riusciti a conquistare il bottino pieno in Campania, racimolando appena 2 pareggi e ben 6 sconfitte. Lo Sporting Club sarà seguito da circa 750 tifosi, mentre dalla parte di casa le presenze si aggireranno sulle 10mila, sospinte da una prevendita caratterizzata da prezzi stracciati in tutti i settori.

Le probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Glik, Barba, Masciangelo; Improta, Calò, Acampora; Insigne, Lapadula, Tello. All. Caserta

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, De Vitis, Beruatto; Siega, Nagy, Marin; Sibilli; Puscas, Lucca. All. D'Angelo