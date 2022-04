Benevento-Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "Intensità e voglia di attaccare: così possiamo batterli"

Ci siamo. L'attesa è finita: sabato 2 aprile riprende la corsa della Serie B e si andrà dritti fino alla meta finale. Quella che tutti a Pisa sognano corrisponde alla prima lettera dell'alfabeto: da suggestione quasi impossibile da raggiungere, adesso la promozione in Serie A è divenuta un argomento serio e concreto. Rimangono sette lunghi tornanti da scalare e superare prima di giungere in vetta. Attualmente lo Sporting Club si trova in testa al drappello dei migliori, attaccato alla ruota della Cremonese battistrada. Non è ancora arrivato il momento di alzare la testa e rifiatare: ci sono gli ultimi affondi da piazzare prima del traguardo. Soltanto fra 35 giorni il sodalizio nerazzurro potrà guardarsi intorno e contare gli avversari che avranno terminato la loro corsa alle sue spalle.

"Consapevoli di avere un'opportunità unica"

Il gruppo è carico al punto giusto e pronto a vivere le ultime sette battaglie sportive della stagione regolare. "Inutile girarci intorno: la Serie A è un obiettivo che tutti cercheremo di rendere concreto. Sarebbe un risultato eccezionale per la carriera personale dei giocatori, per il mio lavoro, e sarebbe un sogno incredibile che la città e i tifosi meritano". Non utilizza giri di parole Luca D'Angelo per inquadrare l'ultimo mese che attende la sua squadra: "Andiamo avanti di giorno in giorno, focalizzandoci sul nostro lavoro e sull'avversario che il calendario ci mette di fronte. Adesso tocca al Benevento, soltanto dopo aver disputato questa partita penseremo all'avversario successivo. Questo campionato è come una gara di nervi: vince chi saprà mantenere salda la mente senza farsi prendere da affanni, timori e suggestioni".

Al Vigorito i nerazzurri si troveranno di fronte un avversario quasi costretto a rincorrere la vittoria. Con sette punti di distacco sul Pisa (ma con la gara col Cosenza rinviati a causa dei troppi contagi da Covid nello spogliatoio ancora da recuperare), i sanniti sono scivolati lontano dalla vetta della classifica. "Il Benevento è una squadra fortissima - mette in guarda il tecnico nerazzurro - hanno una potenza di fuoco là davanti veramente invidiabile. La rosa è composta da giocatori molto esperti in categoria, tutti tecnicamente molto validi. Servirà un grande Pisa per averne la meglio". D'Angelo indica anche la strada che i suoi uomini dovranno percorrere per battere i giallorossi: "La mia squadra non può prescindere dall'intensità agonistica. Ricordandoci di mantenere sempre il giusto equilibrio in campo, dovremo essere bravi a tenere alta l'intensità della manovra, con l'intento di comandare il gioco. Più manteniamo il possesso del pallone, meno possibilità avranno gli avversari per colpirci".

Non saranno della sfida Hermannsson, Lucca e Marin. Il difensore islandese ha recuperato dal problema muscolare accusato prima della gara col Cittadella, "ma per precauzione rimane fuori e rientra per il match contro il Brescia". L'attaccante e il centrocampista invece devono scontare il turno di squalifica. "Anche i giocatori che sono stati convocati con le rispettive nazionali sono rientrati in ottime condizioni atletiche e parecchio carichi. Stanno bene e ci potranno dare una grande mano". Si tratta di Cohen, Puscas e Nagy. Quest'ultimo sarà il faro del centrocampo, supportato da Siega e uno tra Tourè e Mastinu: la sensazione è che il tedesco abbia qualche chance in più di partire titolare. Sulla trequarti Benali a supporto di Torregrossa e Sibilli.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirigerà la gara il signor Antonio Di Martino di Teramo. Con il fischietto abruzzese il Pisa ha raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. In questo campionato ha già arbitrato i nerazzurri, in occasione del 2-2 interno contro il Vicenza.

Il Pisa in trasferta sta viaggiando a un'ottima media: sono 25 i punti conquistati in 15 gare. I nerazzurri vantano anche il miglior rendimento difensivo: appena 13 reti incassate. Il Benevento risponde con un percorso casalingo di tutto rispetto: 28 punti in 15 partite, con ben 30 gol segnati sul terreno del Vigorito. Uno stadio in cui lo Sporting Club non ha mai assaporato il gusto della vittoria: nei 7 precedenti ufficiali sono arrivati appena 2 pareggi e ben 5 sconfitte.

Le probabili formazioni

Benevento (4-3-1-2): Paleari; Letizia, Barba, Vogliacco, Masciangelo; Ionita, Calò, Tello; Farias; Forte, Moncini. All. Caserta

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Siega; Benali; Torregrossa, Sibilli. All. D'Angelo