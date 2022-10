Benevento-Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "Dobbiamo crescere ancora in fiducia e autostima"

Tutti a disposizione, per la prima volta da inizio campionato: e se non è già una notizia questa. Il Pisa si presenta a Benevento con l'intero organico pronto a dare il proprio contributo alle richiesta di Luca D'Angelo: sabato 29 ottobre al Vigorito (inizio ore 14) mancherà soltanto l'infortunato di lungo corso Antonio Caracciolo, per il quale il definitivo rientro in gruppo è fissato a inizio dicembre. I nerazzurri vanno così all'assalto del fortino giallorosso per conquistare la seconda vittoria consecutiva (un'impresa mai riuscita, ancora, in questa stagione) e infilare il sesto risultato utile in serie.

Più consapevolezza

Luca D'Angelo non si scompone di fronte a tanta abbondanza: "Ce ne fossero sempre di questi problemi, se così possiamo definirli. Ho la fortuna di allenare una rosa composta da ottimi elementi e splendidi ragazzi. Finalmente abbiamo recuperato tutti, squalificati compresi, e andiamo a Benevento convinti di poter giocare una grande partita". Il tecnico nerazzurro non si fida del clima depresso che attende la sua squadra: "Scorrete i nomi a disposizione di mister Cannavaro e poi ditemi se è un organico che merita 9 punti in classifica e la posizione nei playout. E' vero, hanno tantissimi assenti, sono partiti malissimo, ma in ciascuna partita che hanno giocato sono riusciti a mettere in difficoltà l'avversario".

Secondo l'allenatore del Pisa "non esistono avversari semplici da affrontare in questo campionato. E' la costante della Serie B: un torneo sempre incerto e aperto alle sorprese, molto più delle altre categorie del calcio italiano". Ecco perché secondo Luca D'Angelo "dovremo fornire una prestazione intensa e agonisticamente di spessore. Senza questi due ingredienti, dal terreno del Vigorito si esce con un pugno di mosche in mano. Invece noi vogliamo raccogliere punti pesanti e per farlo non dovremo mancare in quelle due componenti. Fermo restando che disponiamo delle qualità singole e collettive per costruire numerose palle gol anche domani. Dovremo essere bravi a sfruttarle e concretizzarle". In questo senso "dobbiamo capire di essere forti - prosegue D'Angelo - in alcune fasi della partita ci scomponiamo, cadiamo in errori banali dettati dalla foga e dall'emotività. Invece dobbiamo imparare a gestire con più fiducia le partite, perché ne abbiamo tutte le potenzialità".

Torna dalla squalifica Marius Marin, che si riprende sicuramente una delle maglie della mediana. Anche Barba è pienamente ristabilito dopo la contrattura accusata a Palermo e si candida per un posto da titolare al centro della difesa. Potrebbe riaccomodarsi così in panchina Rus, anche se il ballottaggio rimane apertissimo. Porte scorrevoli anche sulla trequarti, dove Ionita insidia uno tra Tramoni e Sibilli, con Gliozzi inamovibile al centro dell'attacco. C'è anche la suggestione Torregrossa dal 1': in questo caso sarebbe Ionita a doversi accomodare in panchina, ma resta un'opzione secondaria al momento.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige la gara Ivano Pezzuto: il fischietto salentino domenica scorsa era al Var nella movimentata sfida interna vinta col Modena. Il fischietto leccese è stato quindi diretto protagonista di tutti gli episodi da moviola accaduti all'interno dell'area di rigore emiliana, con lo strascico di polemiche da parte gialloblu per delle decisioni che, invece, sono state quasi del tutto condivisibili.

Il Pisa ha una striscia aperta di cinque risultati positivi: 2 vittorie e 3 pareggi. In trasferta non perde dal 4 settembre, quando il SudTirol rimontò il vantaggio iniziale siglato da Ionita e trionfò per 2-1. Per contro, il Benevento sta attraversando una crisi prolungata: negli ultimi sei turni i giallorossi hanno raccolto appena 2 pareggi e ben 4 sconfitte. E arrivano alla sfida di domani con dieci assenti: El Kaouakibi, Glik, Veseli, Acampora, Kubica, Tello, Viviani, Ciano, Simy, Vokic.

Il Vigorito è uno stadio stregato per il Pisa, che nei 9 precedenti ufficiali ha ottenuto appena 2 pareggi e 7 sconfitte. L'ultima, in ordine di tempo, è quella del 17 maggio, nella semifinale di andata dei playoff. Al termine di un match ben controllato dai nerazzurri, la zampata di Lapadula consegnò il successo ai padroni di casa.

Le probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Capellini, Pastina, Masciangelo; Karic, Schiattarella, Koutsoupias; Improta, La Gumina, Foulon. All. Cannavaro

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Ionita; Tramoni; Gliozzi. All. D'Angelo