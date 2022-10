Benevento-Pisa 0-0 | Tanto equilibrio e poche idee in attacco: i nerazzurri si prendono un punto

Qualche fiammata, tantissima solidità e un'applicazione meticolosa alla fase difensiva. E' qui l'estrema sintesi della sfida del Vigorito, da dove i nerazzurri escono per la prima volta in stagione senza reti al passivo in gare esterne e con il sesto risultato utile consecutivo. Lo scontro diretto delle zone caldissime della graduatoria termina così con un punto tutto sommato buono per il Pisa, che muove un altro passettino e si lascia ancora dietro i campani. Peccato per la prestazione complessiva a livello offensivo: le poche occasioni più pericolose sono state costruite proprio dagli uomini di D'Angelo, che però non sono riusciti a trovare la continuità necessaria per far saltare la resistenza sannita.

La prima frazione della gara scorre via su fiammate incostanti da parte di entrambe le formazioni. Parte meglio il Pisa con la brillantezza di Sibilli e Morutan sulla trequarti, bravi a trovare qualche buon varco sulla trequarti offensiva, dove anche Tourè e Beruatto spingono a tutta forza. L'inzuccata di Rus però fa soltanto il solletico ai padroni di casa, che invece si affidano alla coppia composta da Letizia e Improta sulla destra per innescare la manovra offensiva. Se il Pisa fatica a trovare la stoccata decisiva, il Benevento non riesce quasi mai a costruire una combinazione realmente pericolosa. Infatti alla mezz'ora è ancora la squadra di D'Angelo che bussa dalle parti di Paleari. Tourè si fa trovare puntuale sul cross di Cremonesi, ma la sua testata potente è centrale e il portiere campano ci mette i pugni. Pochi secondi dopo l'occasione per Gliozzi, smarcato da Morutan, è ancora più ghiotta: ma sul più bello il centravanti perde l'equilibrio e finisce per appoggiare tra le braccia di Paleari in uscita.

Il portiere giallorosso sale sugli scudi anche in avvio di ripresa, quando il Pisa costruisce le due occasioni migliori da inizio partita. Morutan è bravo a proteggere il pallone in area sulle pressione di Improta, e poi scarica un sinistro potente sul primo palo che trova i pugni del portiere avversario. Sugli sviluppi del corner la sfera arriva sul mancino di Beruatto, che non ci pensa due volte: bordata che si stampa all'incrocio dei pali. Sono due fiammate che però non riescono a far crescere il ritmo della sfida, con il Benevento praticamente tutto proteso a proteggere la propria metà campo. D'Angelo cerca le risorse decisive in panchina, gettando nella mischia Torregrossa, Tramoni, Ionita (al posto dell'infortunato Marin), Esteves e Masucci. Ma il trotto rimane bassissimo.

La partita

Dopo aver infranto il tabù delle vittorie casalinghe, i nerazzurri sono a caccia di un altro scomodo record da infrangere e cancellare: mettere in fila due vittorie. Da inizio campionato non ci sono ancora riusciti. La serie attiva di cinque risultati utili consecutivi lascia ben sperare in tal senso. Il Pisa cercherà di artigliare altri tre punti, vitali per la risalita della corrente, in casa del Benevento. La sorpresa più grande dello schieramento titolare proposto da D'Angelo è la presenza di Livieri tra i pali, con Nicolas che si accomoda in panchina. Ritrova una maglia dal 1' anche Morutan sulla trequarti, con Marin che ritorna dopo il turno di squalifica e fa scivolare tra le riserve Ionita.

Gli uomini di D'Angelo partono con intensità e con Sibilli, Tourè e Morutan provano a conquistare il predominio del campo sulla trequarti offensiva. Sono diversi gli spazi a disposizione dei nerazzurri alle spalle della metà campo campana, con il Benevento che fatica a trovare le misure giuste sui portatori di palla pisani. Rus dopo 8' minuti inzucca il cross di Beruatto dalla sinistra, ma spedisce alto. Al 13' Letizia viene liberato al cross rasoterra sulla destra: Livieri è attento a bloccare sul primo palo nonostante l'azione di disturbo di La Gumina.

E' Letizia l'uomo più attivo dei padroni di casa, che insiste sulla corsia destra con convinzione sino alla mezz'ora, quando il Pisa fa correre più di un brivido al Vigorito. Calabresi e Nagy sfondano sulla destra: il cross dell'ungherese viene corretto con un'incornata potente da Tourè, ma il tiro centrale viene respinto con ottimi riflessi da Paleari. Pochi secondi dopo Morutan imbuca per Gliozzi: il centravanti sul più bello perde l'equilibrio e finisce per appoggiare il pallone tra le braccia del portiere giallorosso.

La reazione dei padroni di casa è più di nervi che di tecnica: è sempre Letizia, accompagnato da Improta, che prova a scuotere i suoi compagni. Ma il Benevento non va oltre un paio di traversoni nel cuore dell'area che vengono controllati senza affanno dalla difesa nerazzurra. E' decisamente più fluida la manovra del Pisa, che però rispetto alla prime battute della gara fatica maggiormente a trovari i varchi giusti negli ultimi venticinque metri di campo. In avvio di secondo tempo il Pisa sfiora in due occasioni, nel giro di un minuto, il vantaggio. Al 47' è bravissimo Morutan a proteggere il pallone su Improta in area di rigore e calciare forte sul primo palo: Paleari di pugno devia in corner. Sugli sviluppi dello stesso, poi, Beruatto si coordina meravigliosamente dal limite: mancino che si stampa all'incrocio dei pali.

Subito dopo D'Angelo è obbligato al primo cambio: Marin alza bandiera bianca a causa di un problema al flessore della coscia destra. Al suo posto entra Ionita, accompagnato da Tramoni che rileva Sibilli. La sfida però scivola gradualmente su un ritmo lentissimo, con le due formazioni che si scontrano principalmente in mezzo al campo senza trovare guizzi positivi. E così D'Angelo scuote la squadra dando il segnale di voler vincere: dentro Masucci al posto di Morutan, Torregrossa per Gliozzi e anche Esteves al posto di Calabresi, per spingere anche sulla fascia destra. Ma ormai l'inerzia del match è inamobivile: il pareggio consente al Pisa di muovere comunque la classifica e allungare a sei la striscia di risultati utili consecutivi.

La partita

Benevento-Pisa 0-0

Benevento (3-5-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Letizia, Improta (68' Forte), Schiattarella, Karic, Foulon4' Masciangelo) (7; La Gumina (68' Koutsoupias), Farias. All. Cannavaro

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Calabresi (74' Masucci), Hermannsson, Rus, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin (57' Ionita); Morutan (74' Esteves), Sibilli (57' Tramoni); Gliozzi (63' Torregrossa). All. D'Angelo

Reti: nessuno

Ammoniti: Sibilli (P), Marin (P), Foulon (B), Calabresi (P), Improta (B), Leverbe (B)

Note: arbitro Ivano Pezzuto; angoli 5-1 (2-0); recupero 1' e 4'