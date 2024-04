Si chiude una stagione di transizione per la Popolare Cep

Si è conclusa la stagione regolare nei gironi pisani di Terza Categoria. Per quanto riguarda il Girone A, a cui ha partecipato la Popolare Cep, in attesa dei playoff che decreteranno chi tra Montefoscoli, Il Romito e La Fornace farà compagnia sull’ascensore per la Seconda Categoria al Terricciola (meritatamente dominatore del torneo), si può ora tirare il bilancio sportivo per la Popolare Cep per quanto riguarda la stagione sportiva 2023/24 al tramonto.

E' stata una stagione sicuramente di transizione, anzi la seconda di transizione nel giro di cinque anni dopo la prima rivoluzione del passaggio tra i periodi pre e post pandemia. Stavolta è stato invece quasi stravolto il gruppo retrocesso dalla Seconda Categoria 2022/23. L’annata appena conclusa è stata fortemente condizionata dagli infortuni che hanno colpito alcuni giocatori chiave nello scacchiere ceppino.

Ne è venuto fuori un risultato finale di metà classifica e, soprattutto, un dato statistico che non c’è bisogno di essere espertissimi di calcio per notare: uno dei migliori attacchi (45 reti segnate), ma anche una delle peggior difese (48 reti al passivo di cui tantissime su calcio di rigore). Non c’è da buttare la croce addosso al pacchetto arretrato celesteazzurro. C’è casomai - in vista della prossima stagione - lavorare tatticamente sul campo affinché tutta la squadra dia il suo contributo alla fase difensiva, cosa che quest’anno si è vista poco.

E' stata infatti questa, insieme alla gestione nervosa di alcune fasi di gara, una delle pecche di stagione. In ogni caso se l’infermeria fosse rimasta un po’ più vuota probabilmente la squadra avrebbe avuto le carte in regola per centrare almeno i playoff. Gli spareggi saranno invece l’obiettivo minimo per la prossima stagione. Minimo, perché la società è convinta che se lo zoccolo duro - al netto di qualche fisiologico movimento entrata/uscita, confermerà la disponibilità a giocare ancora con la Popolare Cep per la stagione 2024/25 - aggiungendo un rinforzo d'esperienza per ogni settore del campo e con un gruppo ormai abituato a giocare insieme, con qualche giovane con un anno d'esperienza in più, provare a puntare la promozione diretta non è solo una possibilità, ma forse addirittura un dovere.

Già programmati almeno un paio di appuntamenti Open Day al campo di allenamento intorno alla fine di maggio e primi di giugno per cominciare a far conoscere il gruppo e l’ambiente a chi mostrerà (o ha già mostrato) la volontà di vestire la maglia della Popolare Cep per la prossima stagione. La società è già al lavoro per la costruzione della squadra 2024/25.