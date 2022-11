Cagliari-Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "Palleggio e intensità per battere una corazzata"

La striscia positiva avviata un mese e mezzo fa fa ben sperare. Il ritmo, in termini di media punti, tenuto dai nerazzurri nell'arco di queste sette gare consecutive senza sconfitte è quello dei giorni migliori. La classifica ancora no, perché il margine di sicurezza tra Marin e soci e i bassifondi della graduatoria non consente rilassamenti né tranquillità. D'altro canto, però, la rinnovata fiducia dello spogliatoio consente di guardare con grande ambizione alle sfide che attendono lungo il percorso. A partire da quella di sabato 12 novembre, quando alle 14 risuonerà il fischio d'inizio della partita in casa del Cagliari.

Torregrossa in nazionale

"Non facciamoci blandire dalla classifica. Perché molto spesso il quantitativo di punti non è la somma esatta delle qualità di un collettivo. Ad esempio, il Cagliari è molto, ma molto più forte dei suoi 16 punti. Andiamo a misurarci con un colosso della categoria": non utilizza mezze misure Luca D'Angelo per presentare la sfida di domani. Ma, al netto dei meriti riconosciuti alla squadra guidata da Fabio Liverani, tiene a sottolineare come il suo organico possa comunque costruire i presupposti per ottenere un altro risultato di prestigio.

"Disponiamo di tantissimi giocatori molto bravi nell'uno contro uno e nell'attacco della profondità - spiega - perciò dovremo essere bravi a mettere in condizione i nostri giocatori offensivi di incidere e determinare le giocate. Servirà una grande attenzione in fase difensiva da parte di tutti, perché il Cagliari ha moltissime frecce. Però, una volta riconquistata la palla, potremo sfruttare le peculiarità dei nostri attaccanti. Sarà molto importante non avere paura: dovremo attaccare con tanti uomini, cercando di ottenere il massimo anche dagli inserimenti dei centrocampisti".

L'unico assente è il portiere Nicolas, che ritornerà regolarmente al suo posto dopo la sosta. Insieme a lui rimarrà in infermeria anche Antonio Caracciolo, anche se il percorso di riatletizzazione al ginocchio destro è quasi terminato: il capitano è all'ultimo miglio prima del pieno rientro in gruppo. Non c'è troppa fretta di reintegrarlo, poiché la batteria di centrali a disposizione dell'allenatore nerazzurro è nutrita e in ottima condizione: Barba è praticamente certo della maglia da titolare, con Hermannsson che sembra avere le chance maggiori di occupare l'altra casella centrale. Beruatto e Calabresi, più di Esteves, saranno i terzini.

In attacco potrebbe riproporsi la staffetta tra Gliozzi, che stavolta ha molte probabilità di partire dal 1', e Torregrossa: il numero 10 intanto festeggia la prima, storica convocazione con la nazionale del Venezuela, paese di origini del padre. Il centravanti disputerà due amichevoli internazionale tra il 15 e il 21 novembre prima di ritornare alla base. "Siamo molto felici per Ernesto - afferma D'Angelo - meritava questa occasione che era nell'aria da tempo. Sono sicuro che anche la società sia molto orgogliosa di questa ennesima chiamata, che va ad aggiungersi a tutte le altre che abbiamo avuto, perché conferma la bontà del progetto tecnico allestito".

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Daniele Rutella: il fischietto di Enna è alla prima stagione in carriera in Serie B. In campionato ha diretto fino a oggi tre gare, che sono terminate con una vittoria della squadra di casa, un successo esterno e un pareggio. Il Pisa lo ha incrociato due volte nell'annata 2018-2019: 0-0 in campionato nella trasferta di Cuneo e sconfitta indolore, 3-2, sul terreno della Viterbese.

Rendimenti opposti per il Pisa e il Cagliari alla vigilia dello scontro diretto. I nerazzurri non perdono da sette gare, nelle quali hanno raccolto 3 vittorie e 4 pareggi. I sardi invece hanno centrato un solo successo, 3 pareggi e 3 sconfitte. In casa i rossoblu hanno segnato appena 7 gol nelle 6 partite giocate, mentre il Pisa nelle sei trasferte ha siglato ben 11 gol, mettendo in mostra il miglior attacco di tutta la B.

Si tratta della decima sfida ufficiale tra lo Sporting Club e il Cagliari in Sardegna, dove la tradizione è fortemente negativa per i nerazzurri: soltanto 2 pareggi e ben 7 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 14 agosto del 2021, quando le due formazioni si sono affrontate nel primo turno di Coppa Italia: 3-1 il risultato finale, con la rete della bandiera messa a segno da Tano Masucci.

Le probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Radunovic; Zappa, Altare, Capradossi, Obert; Nandez, Viola, Makoumbou; Rog, Luvumbo; Lapadula. All. Liverani

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, Sibilli; Gliozzi. All. D'Angelo