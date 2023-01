I tornei dell'Aics tornano in campo dopo la sosta natalizia

Le attività organizzate da Aics Pisa sono riprese lunedì 9 gennaio, nella settimana dopo la Befana. Sempre più chiaro il quadro di chi vuol essere protagonista. In sintesi un resoconto delle squadre con una marcia in più. Nel calcio a 5 nel Girone A Old Star a 24 punti con Enrico Team a 22 mentre incalza Punto Radio a 21. Nel Girone B Bokkia alla sua prima sconfitta ma rimane primo a 24 e tiene a distanza a 20 Casain24ore.it. Nel Girone C si conferma primo L’Atletico Valgraziosa con 25 punti. Negli Over 35 Asciano a 13 punti ma è ancora presto. Nel Calcio a 7 nel girone A l’Atletico Moggino guarda dall’alto dei 24 punti sulle seconde a 19 punti: A. Madrink, A. Valgraziosa, Avane e popolare Cep. Nel girone B Sampsbornia primo con 21 punti ma non molla BLM a 19. Nel girone C I VIP in evidenza con 21 punti con Visignano a 18 e Atletico Piazzetta a 17 punti. Nel Girone Over 40 Corte Tre Colli e Lixfatti condividono il primato a 24 punti, distaccato a 19 Planet Immobiliare

CALCIO A 5

Girone A del lunedi, 19 dicembre (9° giornata). Ultimo incontro prima della pausa natalizia. Si parte dai Mortellini con l’eclatante 11 a 1 che Enrico Team ha imposto a Bargigroup mentre Gli Scappati di Casa hanno tentato di fare punti con la prima in classifica Old Star cedendo sul 5 a 7; L’Aquila nera poker sul Team Chiappetto (4 a 0). Al Five to five di Asciano, I Passi per un solo gol di vantaggio la spuntano sui Locals Only Tirrenia dopo un incontro combattuto (8 a 7) mentre Punto Radio senza esitazione chiude 9 a 3 sul Costa Rica. A Oratoio mentre Wombat United e Cenaia si accontentano di un pareggio ad alto livello (7 a 7) , La Scepre fa 7 reti contro I Leoni di San Marco lasciandoli a 0. In classifica nulla cambia nei primi tre posti: Old Star a 24 punti, a 22 Enrico Team, Punto Radio a 21 punti blocca il Costa Rica a 16 che tentava il sorpasso, La Scepre a 17 incalza il Tirrenia fermo a 19 punti. Nei marcatori ancora in testa Durmishi Azem (Aquila Nera) con 22 reti, a 18 troviamo Gaffino Francesco (Enrico Team) e Novelli Alessandro (Locals Only Tirrenia), con 17 gol ci sono Mazzotta (Old Star) e Sibilia (Cenaia), a 16 Kulla (Old Star), Fra i portieri seguendo esclusivamente la graduatoria che non sempre corrisponde ai meriti ci sono con 7 segnalazioni Carnigiani (Bargigroup) con 6 Baroni (Tirrenia), con 5 preferenze De Luca (Wombat United), Di Prete (Enrico Team) e DiDio Busa (Costa Rica).

Girone B del martedi, 20 dicembre (9° giornata). Ultimo incontro prima della pausa natalizia. Ai Mortellini clamoroso Casain24ore.it vince per 7 a 4 su Bokkia e nessun problema per Morka Pisa su AC Molina (7 a 1). A Oratoio I Leoni di San Marco per una sola rete cedono al PatatinaiKos (6 a 7) mentre i Real Colizzati fanno crollare Scarpellini Edilizia (7 a 2). A Metato Sail Post si impone su Il Casino dei Nobili per 9 a 3, Nodica Imputte e San Martino arrivano fino ad 8 reti prima di arrendersi al pareggio. Con il punteggio di 7 a 4 ad Asciano, New Team si impone sul Villa Real. In classifica risalta la prima sconfitta del Bokkia che rimane primo a 24 ma permette al Casain24ore.it di avvicinarsi a 20. A 19 Nodica che pareggia agganciato da Sailpost vittorioso, mentre rimane fermo a 18 punti Scarpellini Edilizia. I Leoni di San Marco nonostante lo 0 in classifica anche sfortunati, nelle ultime partite una volta hanno perso con due gol di scarto e in due occasioni per un solo gol. Fra i marcatori continua l’ascesa di Bozzi del San Martino con 30 reti, a 25 Constantine del New Team, a 21 Bartalini (Sail Post) mentre a 20 gol c’è Tavano (Bokkia), chiude fra i migliori De Marco (Birrareal) con 19 reti. Nei portieri si evidenzia Lucio di Donato (Morka Pisa) con sei segnalazioni, a 5 troviamo Federico Martinelli (Birrareal) con 4 segnalazioni Barbafiera dei Patatinaikos, Paolicchi (Scarpellini E), Tognarelli (Casain24ore), Varano (Casino dei Nobili) e Vigilante (New Team).

Girone C del giovedi, 22 dicembre (9° giornata). Ultimo incontro prima della pausa natalizia. Al Cep Turris Il Nepi ostenta la propria superiorità con un netto 9 a 0 su il Qdc. Al Five to five GP The Butcher vince 5 a 2 sul Birrareal mentre per un solo gol Reedha cede a Ema Safety Solutions (3 a 4). In casa lo Zambra chiude il Bar Sport sul 9 a 4. A Calci il Kukes cerca almeno il pareggio ma si arrende su 8 a 10 all’ Atletico Valgraziosa. A Oratoio Wlf vince 6 a 3 sugli Sbuccia Patate. Al Cep non disputata Rinascita Popolare vs Planasia. In classifica l’Ema S.S. gioca bene le sue carte e si porta a 2 punti da Reedha fermo a 21. In testa si conferma A. Valgraziosa con 25 punti e 93 gol realizzati. Zambra a 18, Nepi bar a 17 punti che rimane la squadra con meno reti subite (20). Fra i marcatori i gemelli del gol della Valgraziosa Alessio Bonanni con 31 reti e Matteo Togneri con 25. Con 23 Morganti (Reedha) e con 22 gol Naseddu (Kukes). A seguire Lazzara 21 e Foschi 20. Per i portieri 7 segnalazioni per Marco Pagni del Bar Sport, 6 ne ha Federico Martinelli di Birrareal, con 5 segnalazioni Alonsi (The Butcher) e con 4 Varano di Rinascita Popolare.

Calcio a 5 Girone Over 35 Top Six. Risulta una sola partita giocata al Five to five dove Afm Asciano e Birrareal hanno pareggiato 4 a 4 In classifica Asciano a 13 punti mentre il Birrareal segue a 10.

CALCIO A 7

Girone A del lunedi, 19 dicembre (9° giornata). A Calci con un gol di vantaggio (3 a 2) AC Avane vince sullo Zambra e consolida il secondo posto mentre la Pugnanese cede per una rete all’Atletico MadrinK (2 a 3). A Oratoio l’Atletico Moggino senza problemi sul Porta a Piagge per 6 a 1 mentre la Popolare Cep fatica ma vince su Santermete City (5 a 4). Al Cep l’Atletico Valgraziosa si accontenta di un pareggio per 5 a 5 con la Compagnia degli Arancini. Ai Mortellini finalmente Il Gruppo Sportivo Alberone sblocca la classifica vincendo 4 a 2 su Arci Casciavola. In classifica l’atletico Moggino chiude l’anno solitario a 24 punti; a 19 punti troviamo 4 squadre Atletico Madrink, Atletico Valgraziosa, AC Avane e Popolare Cep, la Pugnanese sconfitta rimane a 16 punti. Fra i marcatori in testa con ben 18 reti Alessandro Piletti (Atletico Moggino), a 14 troviamo Lorenzo Contini (Atletico Madrink) mentre con 13 gol ci sono due giocatori Aufiero Matteo (Pugnanese) e Nico Santi (Popolare Cep), segue a 12 Stefanelli, a 11 Cheli e Scarfone. Il Porta a Piagge ha l’attacco più debole con appena 12 reti realizzate. Per i portieri 8 segnalazioni per Alessandro Magnozzi (La Compagnia degli Arancini). Con 5 segnalazioni Gaudioso (Porta a Piagge) e Giorgi (Santermete City); con 4 segnalazioni Vendettuoli (Arci Casciavola) e Viti (Atletico Moggino). Si ricorda che le segnalazioni non sono sempre legate al rendimento in campo. Ultimo incontro prima della pausa natalizia

Girone B del martedi, 20 dicembre (8° giornata). A Calci la ASD Pontasserchio con un secco 3 a 0 vince su Quelli del Circolino. Ai Mortellini l’Atletico BLM si accanisce su ASD Longobarda e finisce 12 a 1 mentre al Pro Secco bastano 4 gol contro 1 per avere la meglio su Twenty Peroni. A Oratoio Atletico Ricci tiene a secco i Servi di Bacco con un sonoro 7 a 1 mentre Sampsbornia con 3 reti fa fuori Unipi FC. In classifica il Sampsbornia chiude il 2022 a 21 punti, non molla BLM a 19 punti mentre Pro Secco e Unipi FC sono a 18. L’Asd Pontasserchio è a una svolta a 13 punti pronta ad un cambio di marcia per puntare in alto. Fra i marcatori Pulga (Atletico BLM) vive solitario con 16 reti, Matteoni (Pro secco) ne ha realizzate 11, a 10 gol c’è Capuano (ASD Longobarda). Per i portieri con 5 segnalazioni Andrea Calogero (Atletico Servidibacco) e Luciano Pili (Unipi FC) mentre con 4 segnalazioni Bacci Marco (BLM), Ivanas Ernest (Longobarda) Pellegrino Gianni (Prosecco) che hanno il sostegno dei loro tifosi. Ultimo incontro prima della pausa natalizia

Girone C del mercoledi, 21 dicembre (9° giornata). A Oratoio per la ASD Vecchiano il gol della bandiera contro La Scepre che prevale per 6 a 1 mentre il Visignano impone il full a TU MA (5 a 1). A Limiti (Pontasserchio) Atletico Piazzetta vince 7 a 2 su City Surf 2.0. Ai Mortellini incontro Testa coda con i VIP che si impongono 12 a 4 su Darby Devils mentre ai Totani bastano 2 gol a 1 per avere la meglio su Rayo Pellicano. A Calci i Celestini vincono 3 a 2 su US Calcesana. In classifica vincono le prime tre con Vip a 21 punti, Visignano a 18 e Atletico Piazzetta a 17 punti. La Scepre vincente su Vecchiano lo raggiunge a 15 punti e pensa alla scalata nel 2023. Fra i marcatori Alessio Del Sarto (Vecchiano) è primo con 12 reti mentre con 11 ci sono Gesi (Celestini) e Pulga (Vip), a 9 troviamo Bortone, Landi, Laplatney e Paoletti. Nei A Calci la ASD Pontasserchio con un secco 3 a 0 vince su Quelli del Circolinoportieri per rendimento o simpatia con 5 segnalazioni Tozzi Simone (Vecchiano) e Mencaraglia Nicolò (TU MA), con 4 preferenze Moschini Francesco (Calcesana). Ultimo incontro prima della pausa natalizia

Girone Over 40 del giovedì (8° giornata). Al Don Valerio Cei di Pontasserchio Tuning Over 40 asfalta Informamentis 8 a 4 e sempre sul campo di Limiti Santermete con un netto 3 a 0 si impone sul AC Bianchi. Ai Mortellini La Corte Tre Colli a valanga su ASD 46° per 9 a 2, anche Planet immobiliare ne realizza 9 contro Dlf (9 a 4); Vecchia Gagno e Edil 2 Atl Riglione 2017 si accontentano di pareggiare 4 a 4. A Oratoio Lixfatti continua ad anellare vittorie e vince 4 a 2 su Real 2002 mentre il Real Colle TMT pareggia con il Bar Capatosta 3 a 3. In classifica la Corte Tre Colli non scalfisce il primato di 24 punti che condivide con Lixfatti, Staccato a 19 il Planet Immobiliare. Segue a 17 punti Real Colle Tenuta Maria Teresa. Con un punto meno a 16 il Santermete. La ASD 46° non prende il volo e rimane a 0 in compagnia di Informamentis. Fra i marcatori Francesco Bozzi (Real Colle TMT) che non fa più notizia, primo con 21 reti, a 13 Perjoni Arian (Real 2002) mentre con 12 gol troviamo Fuschetto Agostino (Tuning Over 40) e NiKolli Aleks (Santermete). Fra i portieri riscuote simpatie Canigiani Donald (Planet immobiliare gol subiti 25) con 6 segnalazioni, con 5 Ferrari (DLF Pisa 39 reti incassate) e Venturini (Bar Capatosta 22 gol subiti); con 4 preferenze Tolaini (Vecchio Gagno prese 28 reti). Ultimo incontro prima della pausa natalizia.