Il racconto della settimana del calcio amatoriale targato Aics

Si è conclusa la seconda settimana di partite. Ad eccezione del Padel tutti i gironi sono partiti. Vediamo cosa è successo.

Calcio a 5

Girone A del Lunedì

Ad Asciano gli Old Star ma giovani nei piedi battono il Costa Rica per 6 a 3; La Scepre ancora vittoriosa su Punto Radio 4 a 3; I Passi rimandano indietro gli Scappati di Casa 5 a 0. Ai Mortellini Aquila Nera 4 a 0 sul Cenaia e i Local Only Tirrenia senza problemi sul Bargi group 6 a 3, a Oratoio Scintilla i Wonbat United mettono in gabbia i Leoni di San Marco 10 a 0; al Cep Enrico Team senza problemi su Teste di Ceppa (6 a 2). Classifica: Old Star, Enrico Team, Local Only Tirrenia, La Scepre a 6 punti. Mattia Costagli Local Only Tirrenia è in testa con ben 7 reti seguito a 5 da Durmishi (Aquila Nera), Fabbri (Leoni San Marco), Gaffino (Enrico Team), Galletti (Punto Radio).

Girone B del martedì

Al Five to five di Asciano il Casino dei Nobili 10 a 2 sui Leoni di San Marco; a Oratoio di stretta misura sia Il Patatinaikos su Birrareal (6 a 5) che Sailpost su Scarpellini edilizia (4 a 3). A Metato reti a ripetizione: Casa24ore.it ne dà 11 al Molina con un solo gol mentre il Nodica imputte 10 a 2 su Real Colizzati. Ai Mortellini pareggiano New Team e MorKa Pisa 4 pari. Risultato da rugby per il Bokkia con un incredibile 18 a 0. In classifica a 6 punti Nodica Imputte, Bokkia e PatatinaiKos, segue Morka Pisa a 4. Marcatori con già 6 reti sono Ciardelli (Nodica Imputte), De Marco (Birra Real), Domi e Tavano (Bokkia),

Girone C del Giovedì

A Riglione i Reedha travolgono il Planasia 10 a 0; al Cep 2 pari fra Bar Sport e Rinascita mentre il Nepi Bar ha la meglio sul Ema Safety Solution. A Oratoio giocata di venerdi, il Kukes 7 a 6 su Wlf mentre ad Asciano il Birrareal ha la meglio su Qdc (7 a 4). Ai Mortellini 3 pari fra Zambra e GF 2000; ancora un pari a Calci ad alta quota 6 a 6 fra GP the Butcher e Atletico Valgraziosa. In classifica Reedha FC e Kukes a 6 punti, seguono a 4 Atletico Val Graziosa, Bar Sport, GP The Butcher. Per i marcatori in evidenza con ben 9 reti Marco Naseddu (Kukes), 8 reti Lazzara Samuele ( GP the Butcher), 7 Togneri (Atletico Val Graziosa), con 6 Bini (QDC) e Domenici (Reedha FC)

Calcio a 7

Girone A del lunedì

A Limiti di Pontasserchio Atletico Moggino 5 a 2 su Atletico Madrink; la Pugnanese ha la meglio su Popolare Cep (6 a 4). A Oratoio Scintilla il Porta a Piagge 2 a 1 sullo Zambra; Sant’Ermete vince 3 a 0 contro AC Cisanello. Al Cep AC Avane per una rete (3 a 2) ha la meglio su La Compagnia degli Arancini. A Calci per 4 a 3 l’Atletico Val Graziosa si impone su Arci Casciavola. In classifica a 6 punti troviamo Atletico Moggino e AC Avane, seguono Sant’Ermete e Pugnanese a 4. Per i marcatori si evidenzia Alessandro Piletti Atletico Moggino con 5 reti, 3 reti Bini Zambra, Ciardelli Avane, Rizza Arci Casciavola, Scarfone Atletico Moggino.

Girone B del martedì

Per motivi tecnici è la prima giornata. A Oratoio l’Atletico BLM fa poker 4 a 0 contro Atletico servi di Bacco, ASD Pontasserchio vince 3 a 1 su Unipi FC. Ai Mortellini Zara Coltano UC Sampsbornia 5 a 3 su Atletico Ricci mentre il Pro Secco fa fuori la ASD Longobarda per 7 a 2. Rinviata a Calci la partita Quelli del Circolino vs Twenty Peroni.

Girone C del mercoledì

A calci la US Calcesana asfalta (8 a 0) il Darby Devils mentre Celestini e Atletico Piazzetta si accontentano del pareggio (3 a 3). Al Don Valerio Cei la ASD Vecchiano supera il City Surf 4 a 1 e i Totani fanno cinquina contro TU MA (5 a 3). A Oratoio un punto per uno fra la Scepre e Visignano (2 a 2) mentre i VIP annullano in campo i Rayo Pellicano con 8 reti a 0. In classifica Vecchiano, Calcesana e Totani a 6 punti mentre Atletico Piazzetta e Visignano seguono a 4 punti. Per i marcatori troviamo con 4 reti Alessio Del Sarto e Doriano Cima (ASD Vecchiano), Vittorio Gesi (Celestini). Seguono a 3 reti Gennai e Marconi (Totani), Pasqualetti (Vecchiano), Destri (Calcesana )e Carnucci (Tu Ma).

Girone OVER 40

E’ iniziato ora il campionato con la prima giornata. Sul campo di Limiti a Pontasserchio La Corte Tre Colli fa poker sul Real 2022; arriva il 4 pari fra Santermete e RealColle Tenuta Maria Teresa. Sul campo di Oratoio il Tuning Over 40 ha la meglio su Bar Capatosta (2 a 0) mentre Lixfatti supera per 3 a 1 AC Bianchi. In Coltano DLF Pisa strapazza ASD 46° per 9 a 3 mentre FC Planet Immobiliare ha superato Edil 2 Atletica Riglione 2017 per 4 a 3. Al CEP Vecchia Gagno contro Informamentis 2-1