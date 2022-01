Nella serata di ieri, lunedì 10 gennaio, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato la nuova versione del protocollo sanitario FIGC su pianificazione, organizzazione e gestione della stagione in corso (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile. Clicca qui per tutte le nuove direttive.