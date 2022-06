Montecalvoli, venerdì 24 giugno il 1° Memorial Franco Colucci

Una serata di festa per ricordare una storica figura locale. Venerdì 24 giugno, a Montecalvoli (comune di Santa Maria a Monte), si terrà il 1° Memorial Franco Colucci: un evento che unirà passato, presente e futuro della Montecalvoli calcistica, in ricordo del primo presidente di una squadra di calcio ufficiale nella frazione, dal 1961 al 1968. A partire dalle ore 19:00, presso il Campo sportivo di Montecalvoli, le categorie 2010 e 2011 delle due realtà giovanili locali, Santa Maria a Monte e La Perla, si affronteranno in un mini-torneo. A seguire, è prevista la premiazione con buffet in Piazza della Chiesa a Montecalvoli Alto. Saranno presenti moglie, figli e nipoti del compianto Franco Colucci, oltre ad alcune vecchie glorie le quali riceveranno dei riconoscimenti. L'ingresso è gratuito.