Calcio, Primavera 4: ufficializzati i calendari. Nel girone C il Pontedera si candida ad un ruolo da protagonista

Con la pubblicazione del calendario della prima fase è davvero tutto pronto per l'inizio del campionato di Primavera 4 2021/22. Un'edizione atipica, frutto del nuovo format che prevede quattro gironi da sette squadre ciascuno (per un totale di dodici giornate), con le prime quattro classificate qualificate alla seconda fase.

Nel girone C tra le favorite della vigilia vi è il Pontedera, unica squadra già militante in Primavera 4 nella passata stagione. I granata sono reduci da un ottimo precampionato e nella regular-season tenteranno di far valere la maggiore esperienza nella categoria rispetto alle avversarie, potendo contare anche sul valore aggiunto della forte sinergia con la Prima Squadra, ormai una realtà consolidata in Serie C, che permette ai vari ragazzi di assaggiare il calcio dei grandi subito ad ottimi livelli. Ambizioni alte per la società pontederese dunque, ma vietato sottovalutare le ottime potenzialità di cui le concorrenti dispongono.

Di seguito gli impegni del Pontedera nel girone C di Primavera 4, con esordio in programma domenica 25 settembre in casa contro il Monterosi Tuscia e ultima giornata il 26 febbraio, sempre al "Mannucci" contro il Campobasso:

1a giornata: Pontedera U19 - Monterosi Tuscia (andata 25 settembre - ritorno 27 novembre):

2a giornata: Aquila Montevarchi U19 - Pontedera U19 (andata 2 ottobre - ritorno 4 dicembre)

3a giornata: riposo (andata 3 ottobre - ritorno 30 gennaio)

4a giornata: Pontedera U19 - Latina U19 (andata 23 ottobre - ritorno 29 gennaio)

5a giornata: Siena U19 - Pontedera U19 (andata 30 ottobre - ritorno 5 febbraio)

6a giornata: Pontedera U19 - Ancona Matelica U19 (andata 6 novembre - ritorno 12 febbraio)

7a giornata: Campobasso U19 - Pontedera U19 (Andata 20 novembre - ritorno 26 febbraio)