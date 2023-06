Terza, incentivi federali per l'iscrizione. Ecco tutte le cifre

Anche per la prossima stagione la Federazione incentiverà le società partecipanti al campionato di Terza Categoria. Oltre all'iscrizione gratuita per le nuove affiliate, saranno infatti stanziati contributi straordinari anche per il secondo ed il terzo anno di affiliazione. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Comitato Regionale Toscana LND con tutte le cifre:

"In continuità con quanto avvenuto nelle ultime stagioni sportive, anche per la 2023/2024 il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana LND ha deciso di offrire un importante aiuto alle partecipanti al campionato di Terza Categoria. Alle società di nuova affiliazione infatti, sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” pari a 660 euro. A supporto di tale provvedimento ed in analogia alle precedenti stagioni sportive il Comitato Regionale Toscana ha deliberato di erogare un contributo straordinario di iscrizione pari a 450 e 250 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di affiliazione per le società partecipanti al Campionato di Terza Categoria, per un totale di 1360 euro nel corso dei tre anni. Un provvedimento teso a favorire una maggiore partecipazione di società in un campionato fondamentale per tutto il movimento e che il CRT intende supportare e sostenere non solo al momento della nascita delle nuove società, ma anche durante gli anni successivi".