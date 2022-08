Nerazzurri scatenati sul mercato: preso Calabresi, ai dettagli con Ionita e Tramoni

Il Pisa accelera ancora sul mercato e porta a casa altri tre colpi di grande spessore. Con dei veri e propri blitz condotti nelle ore immediatamente successive alla prima gara ufficiale della stagione, Claudio Chiellini e Giovanni Corrado hanno cercato di accontentare e soddisfare le richieste palesate da mister Maran. Così dal Lecce arriva a titolo definitivo Arturo Calabresi. Classe 1996, è cresciuto nella Roma dove è stato impostato nel ruolo di mezzala grazie al fisico possente e alla buona qualità tecnica individuale.

Con il tempo e con le prime esperienze tra i professionisti, Calabresi è stato arretrato sul campo fino a diventare un terzino destro di buona spinta e con un ottimo rendimento in fase difensiva, tanto da essere adattato diverse volte anche nel ruolo di difensore centrale. Ha vestito tutte le maglie delle giovanili della nazionale azzurra fino all'Under 21 e nella passata stagione è stato uno dei protagonisti principali della promozione del Lecce in Serie A, con 31 presenze in campionato. In carriera, complessivamente, Calabresi ha collezionato 96 gettoni in cadetteria, 21 in Serie A e 21 in Ligue 1. Arriva a titolo definitivo e all'occorrenza, visto che ha svolto l'intera preparazione con il Lecce (scendendo in campo anche nella sfida di Coppa Italia contro il Cittadella), può già giocare nella sfida inaugurale del campionato, curiosiamente ancora contro la formazione veneta.

Gli altri due acquisti per i quali mancano soltanto gli ultimissimi dettagli, ma che sono praticamente già definiti, si concentrano nella zona mediana del campo. Il primo è Matteo Tramoni, un profilo che il Pisa aveva iniziato a seguire da vicino circa un mese fa e per il quale sta chiudendo in queste ore. Nato nel 2000 ad Ajaccio, in Corsica, qui ha mosso anche i primi passi nel calcio professionistico prima di essere acquistato dal Cagliari. In Sardegna ha debuttato a vent'anni in Serie A, dove ha collezionato 6 presenze, prima di trasferirsi in prestito nella passata stagione a Brescia. E' con la maglia delle Rondinelle che Tramoni ha fatto intravedere buona parte di tutto il suo potenziale. Il bottino di questo vero e proprio jolly della metà campo, in Lombardia, è stato di 42 presenze complessive condite da 8 reti e 3 assist. Tramoni è stato una delle anime del Brescia che ha sfiorato la promozione in Serie A ed è pronto a ritagliarsi un ruolo di assoluto protagonista nella stagione che sta per iniziare. Destro naturale, fa del dinamismo e della tecnica in rapidità i suoi punti di forza: può agire indistintamente da mezzala in un centrocampo a tre così come da seconda punta o trequartista. Esattamente il profilo indicato da Maran. Cagliari e Pisa sono al lavoro per trovare la formula migliore per il passaggio del giocatore in nerazzurro.

L'altro profilo indicato e voluto da Rolando Maran corrisponde a un mediano forte fisicamente, affidabile tatticamente e già abituato a giocare, da protagonista e in squadre candidate alla vittoria finale, in Serie B. Questo giocatore è Artur Ionita, classe 1990, capitano della Moldavia e attualmente in forza al Benevento. Le parti sono molto vicine all'accordo totale sulla cessione del giocatore, che arriverà in nerazzurro a titolo definitivo. Il suo curriculum non ha bisogno di presentazioni: 210 gettoni in Serie A con le maglie di Cagliari (Maran lo ha allenato per un anno e mezzo), Benevento, Verona, conditi da 14 reti; 39 presenze in Serie B e ben 63 con la propria nazionale. Può giocare sia da mediano davanti alla difesa che da mezzala in un centrocampo a tre.