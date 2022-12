Dilettanti, si apre la sessione invernale di calciomercato: tutte le date

Ci siamo: oggi, giovedì 1 dicembre, parte ufficialmente la sessione invernale di calciomercato per i campionati dilettanti. La finestra dedicata ai trasferimenti per tutte le società dalla Serie D alla Terza Categoria durerà fino a venerdì 23 dicembre, con chiusura fissata per le ore 19. Dall'1 al 15 dicembre le società in questione potranno inserire calciatori in lista di svincolo e questi potranno firmare con una nuova squadra a partire dal 16 dicembre. Come ogni anno, i dilettanti anticipano il mercato dei professionisti (dalla Serie A alla C), il quale si aprirà il 2 gennaio 2023. Da tale data al 31 gennaio (alle ore 20) saranno possibili i trasferimenti di "giovani di serie" dalle società professionistiche a quelle dilettantistiche.