Eccellenza, Ponsacco: il centrocampista Fortunati si accasa alla Pontremolese

Operazione in uscita per il Ponsacco: il centrocampista classe 2001 Davide Fortunati, arrivato in rossoblù la scorsa estate dopo essersi svincolato dalla Carrarese, passa ufficialmente alla Pontremolese, formazione della Lunigiana militante nel campionato di Eccellenza girone A. La giovane mezz'ala vanta nel proprio curriculum un'esperienza in Serie D al Real Forte Querceta e ai tempi delle giovanili della Carrarese fu spesso aggregato con la Prima Squadra, scendendo in campo per tre volte.