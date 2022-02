La Serie A è l'obiettivo dichiarato: calciomercato nerazzurro da sogno

"Mi si nota di più se vengo e me ne resto in disparte o se non vengo per niente?": lo recitava Nanni Moretti in una delle scene più famose del suo film ‘Ecce bombo’ e potrebbe averlo pensato anche Lorenzo Lucca nel corso delle battute finali del calciomercato invernale. Il bomber nerazzurro è stato inseguito e trattato a lungo dal Sassuolo, convinto di poterlo strappare al Pisa per portarlo immediatamente in Serie A con sé. Sono ballate cifre altissime attorno al suo cartellino: senza scendere nei dettagli, nerazzurri e neroverdi hanno dialogato a colpi di milioni di euro, senza riuscire però a trovare la quadra giusta per l’affare. Il giocatore così rimarrà all’ombra della Torre fino al termine della stagione attuale, con la possibilità di accordarsi per il trasferimento nel corso dei prossimi mesi. Sulle sue tracce infatti non c’è soltanto la società emiliana, ma anche altre di A: il Pisa non ha fretta di cederlo, forte anche del contratto quinquennale firmato lo scorso luglio, e ha intenzione di monetizzare al massimo nel caso in cui si presentasse l’occasione giusta.

Mister D’Angelo quindi potrà continuare a contare sulle qualità dell’ariete di Moncalieri nella seconda parte del torneo cadetto, quello che condurrà alla volata per la promozione in massima serie. Lucca non sarà da solo: la concorrenza nel reparto offensivo si è fatta altissima, visti gli innesti di Torregrossa e Puscas, arrivato un po’ a sorpresa proprio nelle ultimissime ore del mercato. Il romeno (classe 1996), cresciuto nel vivaio dell’Inter e già protagonista in A e B con le maglie di Novara, Palermo e Benevento, arriva in prestito con obbligo/diritto di riscatto dal Reading, club britannico attualmente in Championship (la Serie B dell’Inghilterra). Un investimento importante, al pari di quelli concretizzati per Torregrossa e Benali, che confermano la volontà della società di via Battisti di non lasciare nulla di intentato nella corsa alla promozione in Serie A. In grado di giocare sia da prima che da seconda punta, Puscas ha le qualità ideali per agire sia come spalla di Torregrossa, sia in tandem con Lucca, Coehn o Sibilli.

Il tassello che mancava per completare la linea difensiva, infine, è stato individuato in Davide De Marino, mancino classe 2000, in prestito fino al termine della stagione dalla Juventus con diritto di riscatto. Prosegue anche la programmazione futura del club: Antonio Caracciolo ha siglato il prolungamento del contratto e rimarrà in nerazzurro fino al 30 giugno 2024. Operazioni in uscita invece per due giovani: il centrocampista Gabriele Piccinini si accasa al Fiorenzuola, in Serie C, in prestito fino al 30 giugno; Alessandro Quaini invece si trasferisce, anche lui in prestito in C, al Monopoli.