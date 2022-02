Serie B: ufficializzati orari e date dal 10° al 12° turno

La Lega B ha definito le date e gli orari di altri tre turni di campionato: il ventinovesimo, il trentesimo e il trentunesimo. Verranno disputati tra l'11 e il 20 marzo. Il Pisa avrà in programma due turni casalinghi e una trasferta infrasettimanale. Più nel dettaglio, il 29° turno propone ai nerazzurri il big match contro la Cremonese: si giocherà domenica 13 marzo alle ore 15.30 all'Arena Garibaldi. Nel 30° turno Gucher e compagni faranno visita all'Ascoli: gara in programma mercoledì 16 marzo alle 18.30. Il 31° turno altra partita casalinga: i nerazzurri ospiteranno il Cittadella domenica 20 marzo alle ore 14.

Ecco quindi tutte le partite che attendono la formazione di mister D'Angelo:

- 26° domenica 27 febbraio, Reggina-Pisa ore 15.30

- 27° mercoledì 2 marzo, Pisa-Crotone ore 18.30

- 28°sabato 5 marzo, Pordenone-Pisa ore 14

- 29° domenica 13 marzo, Pisa-Cremonese ore 15.30

- 30° mercoledì 16 marzo, Ascoli-Pisa ore 18.30

- 31° domenica 20 marzo, Pisa-Cittadella ore 14