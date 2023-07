Il cammino del Pisa prende corpo: sorteggiato il calendario dei nerazzurri

Nella serata di martedì 11 luglio la Serie B ha vissuto una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento alla stagione 2023-24: nello splendido scenario di Villa Olmo, sulle pendici che dominano Como e l'omonimo lago, il presidente della Leba B Mauro Balata, accompagnato dai delegati delle società che prenderanno parte al torneo, ha schiacciato il bottone del software che ha composto l'intero calendario.

La novità principale dell'annata che inizierà (sulla carta) a metà agosto è l'asimmetria: il girone di ritorno non rispetterà la cadenza delle sfide programmate nel girone d'andata. Come detto, il campionato dovrebbe iniziare nel week end del 19 agosto (con anticipo fissato a venerdì 18): l'avvio però è sub judice a causa della vicenda legata all'iscrizione della Reggina. Tant'è vero che nel calendario sorteggiato ieri figura per il momento una 'X' al posto della ventesima compagine in organico.

Il club amaranto, dopo aver perso il ricorso avverso alla decisione della Covisoc di non accettare la domanda di iscrizione, ha inoltrato una nuova istanza che verrà discussa il 20 e 21 luglio durante il Collegio di garanzia del Coni: contestualmente l'ultimo organo della giustizia sportiva sarà chiamato a dirimere la faccenda della riammissione del Brescia. Se dovesse essere nuovamente respinto il ricorso della Reggina, la società lombarda verrebbe riammessa in B. Ma quale che sarà la sentenza del Coni, si può già dare per certo l'ennesimo ricorso al Tar del Lazio, che si riunirà il 2 agosto. L'ultimo grado è riservato al Consiglio di Stato, che si riunirà il 28 agosto: è probabile che la battaglia giudiziaria arrivi fino a questo ultimo capitolo e di conseguenza anche l'avvio del campionato rischia seriamente di slittare a settembre.

Il calendario nerazzurro

Al netto di queste incertezze, il cammino che attende gli uomini di mister Alberto Aquilani è stato definito. Lo Sporting Club debutterà all'Arena Garibaldi ospitando la neopromossa Lecco, e subito dopo farà visita a una squadra retrocessa dalla A: al Ferraris andrà in scena l'attesissimo confronto con la Sampdoria. Una sfida caratterizzata dall'accesa rivalità tra le due tifoserie. L'atto conclusivo della stagione, a maggio 2024, sarà in trasferta ad Ascoli.

Vediamo nel dettaglio tutto il percorso:

1° giornata. Pisa-Lecco (19 agosto)

2° giornata. Sampdoria-Pisa (26 agosto)

3° giornata. Pisa-Parma (29 agosto)

4° giornata. Modena-Pisa (2 settembre)

5° giornata. Pisa-Bari (16 settembre)

6° giornata. Feralpisalò-Pisa (23 settembre)

7° giornata. Reggiana-Pisa (26 settembre)

8° giornata. Pisa-Cosenza (30 settembre)

9° giornata. Spezia-Pisa (7 ottobre)

10° giornata. Pisa-Cittadella (21 ottobre)

11° giornata. Venezia-Pisa (28 ottobre)

12° giornata. Pisa-Como (4 novembre)

13° giornata. SudTirol-Pisa (11 novembre)

14° giornata. Pisa-X (25 novembre)

15° giornata. Pisa-Cremonese (2 dicembre)

16° giornata. Catanzaro-Pisa (9 dicembre)

17° giornata. Palermo-Pisa (16 dicembre)

18° giornata. Pisa-Ascoli (23 dicembre)

19° giornata. Ternana-Pisa (26 dicembre)

20° giornata. Pisa-Reggiana (13 gennaio 2024)

21° giornata. Lecco-Pisa (20 gennaio 2024)

22° giornata. Pisa-Spezia (27 gennaio 2024)

23° giornata. Cosenza-Pisa (3 febbraio 2024)

24° giornata. Pisa-Sampdoria (10 febbraio 2024)

25° giornata. Parma-Pisa (17 febbraio 2024)

26° giornata. Pisa-Venezia (24 febbraio 2024)

27° giornata. Pisa-Modena (27 febbraio 2024)

28° giornata. Cittadella-Pisa (2 marzo 2024)

29° giornata. Pisa-Ternana (9 marzo 2024)

30° giornata. Como-Pisa (16 marzo 2024)

31° giornata. Pisa-Palermo (1 aprile 2024)

32° giornata. X-Pisa (6 aprile 2024)

33° giornata. Pisa-Feralpisalò (13 aprile 2024)

34° giornata. Bari-Pisa (20 aprile 2024)

35° giornata. Pisa-Catanzaro (27 aprile 2024)

36° giornata. Cremonese-Pisa (1 maggio 2024)

37° giornata. Pisa-SudTirol (4 maggio 2024)

38° giornata. Ascoli-Pisa (10 maggio 2024)

Le date sono ovviamente suscettibili di cambiamenti in base alla programmazione di anticipi e posticipi.