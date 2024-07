Serie B, sorteggiato il calendario: inizio 'col botto' per i nerazzurri

Finalmente si inizia a ragionare di calcio, di pallone, di schemi e di programmazione. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 luglio, mentre all'Arena Garibaldi i nerazzurri agli ordini di mister Pippo Inzaghi sostenevano il primo allenamento dell'annata di fronte a circa mille tifosi, a Spezia è stato sorteggiato il calendario del campionato che inizierà venerdì 16 agosto con l'anticipo della prima giornata.

Il Pisa è atteso da un avvio di cadetteria 'col botto': il primo turno infatti mette subito di fronte lo Sporting Club ai rivali dello Spezia. All'Arena Garibaldi andrà in scena una delle grandi classiche della storia nerazzurra, con l'aggiunta di un dettaglio che dà un tocco agrodolce al match.

Sulla panchina degli aquilotti liguri siede Luca D'Angelo, il grande ex che dal 2018 al 2023 ha scritto pagine e pagine di storia. Nonostante la rivalità con la tifoseria avversaria, la Curva Nord saprà rendere il giusto omaggio al tecnico originario di Pescara.

Nel secondo turno il Pisa non si muoverà. All'Arena arriverà una delle big del torneo, probabilmente una delle candidate al salto di categoria: il Palermo. Nel terzo turno, in programma in infrasettimanale (martedì 27 agosto) i nerazzurri giocheranno contro il Cittadella in trasferta. Il campionato scivolerà via attraverso la prima sosta per le nazionali programmata per il 7 e 8 settembre e la seconda messa in calendario il 12 e 13 ottobre.

Il 29 ottobre si disputerà un nuovo turno infrasettimanale (all'Arena arriverà il Catanzaro) e successivamente il 16-17 novembre ci sarà la terza sosta per le nazionali. La novità è la sfida casalinga nel giorno di Santo Stefano: il 26 dicembre sotto la Torre ci sarà il Sassuolo. Il 29 dicembre Sampdoria-Pisa aprirà il girone di ritorno e precederà la sosta invernale, messa in calendario dal 30 dicembre all'11 gennaio.

Il rientro in campo nel 2025 avverrà all'Arena Garibaldi (contro la Carrarese) e a marzo il campionato si fermerà per l'ultima volta in favore delle nazionali (22-23 marzo 2025). Si giocherà in casa anche nel giorno di Pasquetta: i nerazzurri ospiteranno la Cremonese il 21 aprile, mentre il 25 il Pisa farà visita al Brescia. Primo Maggio all'Arena per la partita contro il Frosinone nella terzultima di campionato, poi trasferta a Bari e finale in casa contro il SudTirol.

Il calendario completo

1° giornata. Pisa-Spezia

2° giornata. Pisa-Palermo

3° giornata. Cittadella-Pisa

4° giornata. Pisa-Reggiana

5° giornata. Salernitana-Pisa

6° giornata. Pisa-Brescia

7° giornata. Juve Stabia-Pisa

8° giornata. Pisa-Cesena

9° giornata. Sud Tirol-Pisa

10° giornata. Frosinone-Pisa

11° giornata. Pisa-Catanzaro

12° giornata. Cremonese-Pisa

13° giornata. Pisa-Sampdoria

14° giornata. Carrarese-Pisa

15° giornata. Pisa-Cosenza

16° giornata. Mantova-Pisa

17° giornata. Pisa-Bari

18° giornata. Modena-Pisa

19° giornata. Pisa-Sassuolo

20° giornata. Sampdoria-Pisa

21° giornata. Pisa-Carrarese

22° giornata. Catanzaro-Pisa

23° giornata. Pisa-Salernitana

24° giornata. Palermo-Pisa

25° giornata. Pisa-Cittadella

26° giornata. Cesena-Pisa

27° giornata. Pisa-Juve Stabia

28° giornata. Sassuolo-Pisa

29° giornata. Spezia-Pisa

30° giornata. Pisa-Mantova

31° giornata. Cosenza-Pisa

32° giornata. Pisa-Modena

33° giornata. Reggiana-Pisa

34° giornata. Pisa-Cremonese

35° giornata. Brescia-Pisa

36° giornata. Pisa-Frosinone

37° giornata. Bari-Pisa

38° giornata. Pisa-Sud Tirol