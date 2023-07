Campagna abbonamenti: le info della società per la dilazione del pagamento

Una delle novità più importanti legate alla campagna abbonamenti 2023/24 riguarda la possibilità di usufruire di una forma di pagamento dilazionato. Come? Questi i passaggi necessari:

1. Scegli di acquistare il tuo abbonamento in modalità on line cliccando sul link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

2. Scegli di effettuare il pagamento con la modalità PayPal

3. Se hai già un valido account PayPal inserisci le tue credenziali; altrimenti segui le istruzioni per attivarne uno

Una volta eseguite queste operazioni i pagamenti dilazionati verranno scalati direttamente dal tuo account PayPal in 3 comode rate così suddivise

1 rata. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento

2 rata. Alla scadenza del primo mese successivo alla sottoscrizione dell’abbonamento

3 rata. Alla scadenza del secondo mese successivo alla sottoscrizione dell’abbonamento