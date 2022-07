Campagna abbonamenti: tutte le novità della stagione 2022-2023

Dopo due annate di stop ritornano gli abbonamenti. Lunedì 18 luglio prenderà il via la fase di prelazione: i tifosi nerazzurri potranno così tornare a sottoscrivere la tessera stagionale con la quale assistere a tutte le partite casalinghe del Pisa Sporting Club. L'ultima campagna venne realizzata a monte del campionato 2019-2020, quella che segnò il ritorno dei nerazzurri in cadetteria: furono staccate oltre 5.200 tessere. Poi, a causa della pandemia, i supporters non hanno più potuto sottoscrivere l'abbonamento nei due campionati successivi. Adesso finalmente il momento è arrivato: la società di via Battisti ha comunicato tutte le novità relative alla stagione 2022-2023.

Prelazione e tariffe

I possessori di abbonamento relativo all’ultima stagione agonistica nel quale gli stessi sono stati emessi avranno a disposizione un periodo di prelazione che andrà da lunedì 18 luglio (ore 10) a mercoledì 27 luglio (ore 19). La prelazione sarà valida soltanto sul settore di riferimento. La vendita libera sarà attiva a partire da giovedì 28 luglio (ore 10).

L’abbonamento valido per la stagione agonistica 2022-2023 potrà essere sottoscritto solo ed esclusivamente presso i seguenti punti vendita:

- Pisa Store (via Oberdan 22, Borgo Largo)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Sarà necessario presentarsi con un valido documento di identità, il codice fiscale e si dovrà fornire un indirizzo mail di riferimento (per ogni abbonamento potrà essere registrato un solo indirizzo mail). Per facilitare l’emissione dell’abbonamento si consiglia di attivare il proprio programma di Membership prima di presentarsi allo Store. Come ogni anno sarà garantito l’accesso gratuito ad un numero prestabilito di diversamente abili unitamente ai loro accompagnatori ovviamente nel rispetto delle procedure previste; tale modalità sarà riservata alle persone con 100% di invalidità riconosciuta, non deambulanti. La società ha deciso di riservare una tariffa di abbonamento (nel settore di Tribuna, inferiore e superiore) ridotta per le persone aventi una invalidità pari o superiore al 60% deambulanti. Con la sottoscrizione dell’abbonamento e l’accesso al programma Membership si avrà la possibilità di acquistare al prezzo promozionale di 49 euro la nuova maglia ufficiale della stagione 2022-2023

Questi i prezzi:

- Curva Nord

Intero. 195 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 55 euro (+ 3 euro d.p.)

- Gradinata

Intero. 355 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 55 euro (+ 3 euro d.p.)

- Tribuna Inferiore

Intero. 495 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 55 euro (+ 3 euro d.p.)

Over 65. 195 euro (+ 3 euro d.p.)

Disabili. 195 euro (+ 3 euro d.p.)

- Tribuna Superiore

Intero. 685 euro (+ 3 euro d.p.)

Under 14. 55 euro (+ 3 euro d.p.)

Over 65. 270 euro (+ 3 euro d.p.)

Disabili. 270 euro (+ 3 euro d.p.)