'Dove pende il cuore': via alla campagna abbonamenti

Il Pisa Sporting Club informa che la campagna abbonamenti valida per la stagione 2023-2024 scatta da lunedì 24 luglio alle ore 16 presso i consueti punti vendita ufficiali oppure online cliccando sul link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search. Sono molte le novità della campagna abbonamenti, che ha previsto una revisione dei prezzi basata principalmente sul recupero dell’inflazione dei costi gestionali e delle maggiori spese legate ai servizi generali. Tale revisione, però, non riguarderà il settore Curva Nord che manterrà dunque lo stesso prezzo della passata stagione.

MEMBERSHIP. Come accaduto nella passata stagione per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario attivare il programma di Membership prima di presentarsi allo Store. Come? Basterà cliccare su questo link e poi scegliere la modalità di ritiro della propria Pisa Membership Card: https://pisasportingclub.ticketone.it/event/it/49606/90600775/membership-pisa-sporting-club-23-24.

PRELAZIONE. Fino a domenica 6 agosto sarà garantita una prelazione a tutti i titolari di abbonamento relativo alla stagione 2022-2023; tale prelazione, ovviamente, sarà valida sullo stesso posto occupato nella stagione passata. Qualora si volesse acquistare un posto diverso da quello occupato in Abbonamento nella passata stagione si dovrà attendere l’inizio della vendita libera.

VENDITA LIBERA. Avrà inizio a partire da lunedì 7 agosto.

PRMOZIONI. Sono state predisposte delle promozioni speciali rivolte agli Under 14 (in ogni settore), agli Over 65 (settore di Tribuna Inferiore e Superiore) e Gruppi Familiari (settore di Gradinata); ovviamente saranno poi garantiti i posti riservati (e contingentati) a titolo gratuito per le persone diversamente abili con un grado di invalidità pari al 100%, non deambulanti e le tariffe per persone diversamente abili con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.

DILAZIONE E CESSIONE DEL TITOLO. Altra novità importante riguarda la possibilità di usufruire di una forma di pagamento dilazionato accessibile direttamente dal sito Ticketone (per info consultare il sito ufficiale). Sarà inoltre possibile rivendere il proprio posto, per ogni singola gara, venendo rimborsati del rateo, meno le spese di servizio.

Anche i prezzi dei biglietti relativi alle singole partite subiranno una revisione e potranno cambiare, durante il corso della stagione, a seconda dell’evento in programma. Con il proprio abbonamento si avrà la certezza di poter beneficiare di un prezzo per singola gara del 40% circa inferiore al costo del singolo biglietto. A partire da questa stagione il settore Gradinata sarà suddiviso in due comparti:

- Gradinata Premium (Settori 7, 8 e 8B)

- Gradinata Laterale (Settori 9, 4, 4B, 2, 1, 21, 21B e 22)

PROMOZIONE FAMILY. Nel settore di Gradinata si potrà usufruire di questa promozione valida fino ad un nucleo massimo di 4 persone (Ad esempio: 1 Intero Family + 3 ridotti). Le tariffe Under 21 Family e Donna Family si applicheranno a fronte dell’acquisto contestuale di un Intero Family da effettuare solo ed esclusivamente presso gli Store autorizzati:

- Pisa Store (Via Oberdan, Borgo Largo)

- Pisa Store (Via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

NUOVI SERVIZI. La Società si è adoperata per garantire una migliore fruibilità dell'Arena Garibaldi. A breve, sicuramente entro le prime gare casalinghe, saranno infatti portati a termine una serie di interventi che garantiranno una permanenza più confortevole all’interno dell’impianto. Questi i principali:

- Nuovi blocchi di servizi igienici nei settori di Curva Nord e Gradinata

- Rifacimento impianto di illuminazione

- Miglioramento dell’impianto di fonica

- Posizionamento di un MaxiSchermo nel settore di Curva Sud con immagini, informazioni e tante altre novità dedicate al pubblico presente allo Stadio

PROMOZIONE MAGLIA GARA. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento si avrà la possibilità di acquistare al prezzo promozionale di 56 euro la nuova maglia ufficiale della stagione 2023-2024; sarà possibile scegliere una delle tre maglie realizzate (home/away)

Questi i prezzi:

- CURVA NORD

Intero. 198 euro

Under 14. 58 euro

- GRADINATA PREMIUM

Intero/Intero Family. 420 euro

Under 14. 88 euro

Donna Family. 218 euro

Under 21 Family. 218 euro

GRADINATA LATERALE

Intero/Intero Family. 390 euro

Under 14. 78 euro

Donna Family. 198 euro

Under 21 Family. 198 euro

- TRIBUNA INFERIORE

Intero. 540 euro

Under 14. 88 euro

Over 65. 218 euro

Div. Abili. 218 euro

- TRIBUNA SUPERIORE

Intero. 740 euro

Under 14. 98 euro

Over 65. 298 euro

Div. Abili. 298 euro

Per le categorie Under si considerano: Under 21 tutti i ragazzi nati a partire dall’anno 2002 e Under 14 tutti i ragazzi nati a partire dall’anno 2009.