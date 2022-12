'Caro Romeo': al Teatro Verdi si celebra il Presidentissimo a cento anni dalla nascita

Un evento per commemorare i 100 anni dalla nascita di Romeo Anconetani, con la partecipazione di ex giocatori neroazzurri. E’ lo spettacolo 'Caro Romeo', scritto e interpretato da Cristiano Militello e Ubaldo Pantani, che andrà in scena martedì 27 dicembre alle 21, al Teatro Verdi di Pisa. A presentare l’evento il nipote Matteo Anconetani, il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore agli impianti sportivi Raffaele Latrofa, oltre a Cosimo Michelotti che ha portato i saluti del presidente della Fondazione Teatro Verdi, Patrizia Paoletti. Ha partecipato alla presentazione anche Cristiano Militello, in collegamento telefonico.

Pisa, la sua città adottiva, conosceva il suo amore per i colori nerazzurri. Per questo ne celebra con commozione e partecipazione il centesimo anniversario della nascita. L’iniziativa, ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione sulla piattaforma eventbrite, è organizzata dall’Associazione Romeo Anconetani con il patrocinio del Comune di Pisa. L’intero ricavato dell’evento andrà all’associazione Cornelia De Lange. Saranno presenti molti ex giocatori neroazzurri. "Romeo Anconetani - ha dichiarato il sindaco Michele Conti - rappresenta un’icona vivente per i tifosi di allora che erano bambini e che oggi da adulti ricordano ancora le imprese compiute da un uomo solo, che riusciva a fare quello che oggi fanno intere società di calcio. E' giusto ricordare cosa è stato il Pisa in quegli anni e cosa Anconetani ha lasciato in eredità alla città".

"E' un grande onore - ha spiegato Matteo Anconetani - che due grandi artisti come Militello e Pantani si siano messi a disposizione per mettere in piedi questo spettacolo. Li ringrazio per l’impegno e preciso che lo fanno a titolo puramente gratuito, perché l’evento, come abbiamo già fatto negli anni scorsi, è a scopo benefico. Questa volta abbiamo deciso di aiutare l’associazione Cornelia De Lange, sulla base anche del contributo che ciascun spettatore potrà lasciare all’ingresso del Teatro. Ci sarà anche un momento dedicato a Gigi Simoni, poiché ci sembrava un atto dovuto dedicargli un ricordo all’interno della serata".

"Ringrazio la famiglia Anconetani - ha detto l’assessore Raffaele Latrofa - per l’opportunità che questo spettacolo rappresenta per l’intera comunità pisana, che

continua, a distanza di tanti anni, a ricordare Romeo Anconetani con grande attaccamento e affetto. Siamo inoltre particolarmente felici di sapere che il ricavato verrà devoluto ad un’associazione che si occupa di una sindrome grave poco conosciuta. Come amministrazione, come abbiamo promesso, porteremo fino in fondo il nostro impegno per conferire la cittadinanza onoraria ai giocatori Kieft, Dunga e Larsen".

"In 90 minuti - ha spiegato Cristiano Militello - abbiamo voluto raccontare 16 anni di montagne russe, per ripercorrere, attraverso uno spettacolo semplice, gli anni di quando il calcio era popolare e semplice, non come quello di oggi. Sarà un racconto a due voci ma al tempo stesso è come se fosse il coro di tutta città che ricorda il fortissimo legame tra Anconetani e il pubblico, tra il Pisa e la piazza". Il 27 ottobre 1922 nasceva a Trieste Romeo Anconetani, per tutti il Presidentissimo del Pisa Sporting Club, che ha guidato dal 1978 al 1994. Uomo di calcio a 360°, partito dal nulla e diventato grande con la forza delle intuizioni, delle novità e di un fiuto inarrivabile per gli affari. Sotto la direzione di Anconetani il Pisa Sporting Club ha vissuto i suoi anni più ruggenti e fulgidi: una stagione in Serie C culminata con la leggendaria promozione dopo aver battuto il Catania in casa e vinto a Pagani all'ultima giornata; 9 campionati di B e 6 annate in Serie A, con due salvezze e le 2 Mitropa Cup conquistate. In mezzo a questo percorso l'arrivo all'Arena Garibaldi di tantissimi campioni, sia italiani che stranieri.