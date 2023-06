L'Atletico Cascina vola in Seconda Categoria. "Primo passo di un progetto ambizioso"

Da fanalino di coda alla promozione. È la metamorfosi compiuta dall'Atletico Cascina tra la stagione 2021/22, conclusa all'ultimo posto nel campionato di Terza Categoria, e quella appena conclusa, culminata con il passaggio in Seconda attraverso i playoff. L'apoteosi è arrivata sabato 27 maggio, allo stadio "Orsini" di Pontedera, davanti ad oltre 400 persone, grazie alla vittoria per 1-0 nella finale degli spareggi (e derby) contro il Via di Corte, firmata allo scadere del primo tempo da Pazzini. Uno splendido traguardo per quella che, dopo il passaggio del titolo dal Cascina Calcio al Mobilieri Ponsacco la scorsa estate, rappresenta la prima realtà calcistica del capuologo cascinese.

"È stata una grande soddisfazione - ha dichiarato il presidente gialloblù Sandro Castagna ai microfoni di PisaToday - questa era la prima annata pianificata poiché l'anno precedente fu deciso di fare la Terza soprattutto per raccogliere il volere di alcuni ragazzi di paese, provenienti dagli amatori, che ringrazio per aver dato questo stimolo. Quest'anno abbiamo affidato una squadra molto giovane, composta da tanti cascinesi, a mister Massimo Bitozzi, un allenatore in gamba che finora aveva sempre lavorato nei settori giovanili".

L'Atletico Cascina aveva staccato il pass per i playoff grazie al quinto posto nella stagione regolare, ottenuto in extremis. "Sapevamo di poter fare meglio rispetto allo scorso anno - spiega Castagna - ma non tutto è andato liscio. Nella fase centrale le cose non andavano bene, eppure la squadra è sempre stata sul pezzo. La svolta è stata la vittoria nello scontro diretto a Romaiano, poi è servito anche un pizzico di fortuna: all'ultima giornata abbiamo pareggiato col Perignano, ma la Fornace ha fatto altrettanto e siamo potuti accedere ai playoff. In semifinale abbiamo vinto 4-0 contro l'Ospedalieri ed infine è arrivato il successo col Via di Corte. È stato bello vedere tanta gente di paese alla finale, significa che si è creato un qualcosa che unisce".

Il numero uno gialloblù si è poi soffermato sui progetti per il futuro della società: "L'obiettivo primario della nostra attività riguarda la crescita e lo sviluppo del settore giovanile. In finale la Prima squadra ha schierato nell'undici iniziale 6 ragazzi dal 2001 a scendere e questo sarà anche il nostro futuro. Siamo consapevoli che una piazza come Cascina in Seconda sia sottodimensionata: ho sempre sostenuto che la Promozione sarebbe la categoria più consona. In questo momento è difficile arrivarci con le nostre risorse, ma con l'interesse del territorio ci auguriamo di poter riportare Cascina ad un livello superiore nel giro di qualche anno, con un progetto sostenibile e senza fare il passo più lungo della gamba. Siamo ambiziosi. Per il prossimo anno punteremo innanzitutto a mantenere la categoria".