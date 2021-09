Cascina fuori dalla Coppa Italia Serie D

Termina già al turno preliminare il cammino in Coppa Italia Serie D del Cascina, sconfitto 3-0 a Seravezza dai padroni di casa (inseriti in campionato nel girone D). Allo Stadio "Buon Riposo" va in scena una gara abbastanza a senso unico, nella quale recita un ruolo da protagonista assoluto Benedetti, autore di una tripletta personale. Il Seravezza dunque accede al primo turno della competizione dove incontrerà la Pro Livorno, mentre il Cascina comincia con un netto passo falso la stagione del tanto atteso ritorno nella massima serie dilettantistica.

Di seguito gli undici iniziali della partita di oggi:

Seravezza: Lagomarsini, Cavalli, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Podestà, Del Frate, Maccabruni, Diana, Chella. All.: Ruvo.

Cascina: Biggeri, Zaccagnini, Biagioni, Malanchi, Fatticcioni, Pezzati, Casanova, Arapi, Marabese, Geroni, Giani. All.: Polzella.