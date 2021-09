Coppa Italia Eccellenza, 2-2 di rimonta per il San Miniato Basso a Castelfiorentino

Partita dai due volti quella andata in scena a Castelfiorentino tra la formazione locale e il San Miniato Basso, nell'ambito del primo turno di Coppa Italia Eccellenza.

Il primo tempo è un monologo dei padroni di casa, che passano subito in vantaggio al 4' con un gran gol di Iaquinandi, il quale sfrutta una ripartenza errata del San Miniato Basso, prende palla e da sinistro verso destra insacca nell'angolino alto alla sinistra del portiere. La pressione continua, ma il predominio territoriale non si tramuta in occasioni degne di nota in tutti i primi 45' di gioco.

Al rientro dall'intervallo arriva il gol del 2-0, che sembra poter essere il colpo del ko per il San Miniato Basso: Torente si rende protagonista di un eurogol, calciando di destro dal vertice sinistro dell'area di rigore con una traiettoria a girare che finisce nel sacco dopo aver baciato il palo. La seconda rete, invece, scuote il San Miniato Basso, che comincia a macinare gioco e prima accorcia le distanze con un bel gol di Arapi a tu per tu col portiere al termine di un'azione manovrata, poi si vede annullare un gol segnato da Mancini per fuorigioco molto dubbio.

Per il pareggio è solo questione di minuti, con Khtella che si rende protagonista di un grande assolo concluso con tiro di sinistro sotto l'incrocio dei pali. Nulla da fare per Lisi. La partita vive adesso una fase di stanca, ma si riaccende nel finale, quando Bartolozzi, per il Castelfiorentino, colpisce un palo, mentre da parte sanminiatese ci prova invano Khtella. Finisce con un pareggio giusto per quanto mostrato in campo, che rimanda alla gara di ritorno in programma domenica prossima al "Pagni" di San Miniato.

Il tabellino della gara

Castelfiorentino: Lisi, Duranti, Sarti (56' Campatelli), Marinari, Vallesi, Trapassi, Lenti (65' Giorgio), Bartolozzi, Carlotti (85' Nidiaci), Iaquinandi, Torente (75' Bruzzone). A disp.: Lupi, Maltinti, Cossari, Novelli, Buscé. All.: Graziano Ghizzani.

San Miniato Basso: Battini, Petri, Liberati (78' Romeo), Lecceti, Arapi (80' Tescione), Cela, Di Benedetto, Nolé (65' Tremolanti), Chiaramonti, Demi (65' Ciravegna), Mancini (90' Santagata). A disp.: Giannangeli, Castellacci, Gargini, Khtella. All.: Lorenzo Collacchioni.

Arbitro: Merlino di Pontedera, coad. da Bettazzi di Prato e Petrakis di Siena.

Reti: 3' Iaquinandi, 47' Torente, 55' Arapi, 60' Khtella.

Note: ammoniti Marinari e Campatelli (C) Nolé, Cela, Mancini (SM).