Yonatan Cohen saluta e ritorna al Maccabi Tel Aviv

Non è andata come tutti sognavano e speravano. In primis Yonatan Cohen, che la scorsa estate aveva fatto carte false pur di cogliere l'occasione che gli aveva offerto il Pisa. L'attaccante israeliano, arrivato come una superstar in nerazzurro, se ne torna a casa da oggetto misterioso. Non ha funzionato l'alchimia con Luca D'Angelo prima e con Rolando Maran dopo, e più in generale con il complesso calcio della Serie B. Il tecnico pescarese, nella prima parte dello scorso campionato, aveva più volte fatto ricorso a Cohen, senza però riuscire a dargli una collocazione efficace sul rettangolo verde. Nella seconda parte della stagione è scivolato sempre più in basso nelle gerarchie del reparto offensivo e anche con il cambio di guida tecnica le cose non sono cambiate.

Maran ha impiegato Cohen nelle amichevoli durante il ritiro di Rovetta, ma anche lui al tirar delle somme non si è mai affidato con convinzione al calciatore israeliano. Che è finito col vivere quasi da separato in casa le ultime settimane, in attesa dell'affondo decisivo del Maccabi Tel Aviv per riportarlo a casa. Le trattative si sono concluse positivamente a pochissimo dalla chiusura del calciomercato in Israele, con la società di Tel Aviv che ha siglato l'accordo sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. Yonatan Cohen saluta così il nerazzurro dopo aver raccolto 27 presenze, 4 gol e 1 assist.