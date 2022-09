Chiuso il calciomercato con gli innesti di Barba e Gliozzi: adesso tocca a mister Maran

Il botto finale del calciomercato c'è stato, come tutti si aspettavano: la giornata conclusiva delle trattative estive ha portato in nerazzurro il difensore centrale e il centravanti. I due profili che probabilmente mancavano alla rosa, come evidenziato nelle prime tre giornate di campionato disputate. Al termine di confronti e dialoghi serrati, Claudio Chiellini e Giovanni Corrado sono riusciti a soddisfare le richieste del tecnico Rolando Maran: sono arrivati a titolo definitivo Federico Barba ed Ettore Gliozzi.

Barba, classe 1993, è un difensore centrale per il quale il curriculum parla da sé. Cresciuto nelle giovanili della Roma, la sua prima avventura tra i professionisti è stata a Grosseto in Serie B nel 2012. Poi il passaggio a Empoli con il primo assaggio di Serie A nel 2014, che gli è valso il trasferimento all'estero, in Germania: a Stoccarda però, complice un infortunio, non ha trovato lo spazio necessario. Barba quindi nel 2016 è tornato a Empoli in Serie A, dove ha ritrovato la continuità. Tanto da guadagnarsi un'altra chiamata dall'estero, stavolta in Spagna: allo Sporting Gijon. Nel 2018 il ritorno in Italia: nel Chievo, dove ha lavorato a stretto contatto con Rolando Maran, che gli ha dato fiducia e spazio con 30 presenze complessive. Dopo un'altra fugace apparizione in Spagna, tra le file del Valladolid, Barba si è affermato come uno dei pilastri del Benevento: dal 2020 ha collezionato 82 presenze in giallorosso, disputando anche un campionato di Serie A.

Complessivamente Federico Barba può vantare ben 101 gettoni in A e 83 in cadetteria, senza contare le altre presenze estere. Alto 185 centimetri, è un difensore centrale mancino che fa dell'aggressività nella marcatura e nella bravura nelle palle alte i suoi punti di forza. Risponde alla perfezione alle caratteristiche richieste da Maran per riempire l'ultimo tassello del pacchetto difensivo, dall'alto anche della sua grande esperienza. In questo avvio di stagione ha sempre giocato titolare al centro della retroguardia del Benevento perciò, visto anche che conosce le richieste del tecnico trentino per quel che concerne i movimenti della linea difensiva, potrebbe debuttare già domenica 4 settembre nella sfida che il Pisa affronterà in casa del SudTirol.

Lo stesso si può dire per Ettore Gliozzi, il nuovo numero 9 dello Sporting Club. Anche lui è arrivato a titolo definitivo dal Como: classe 1995, è un centravanti forte fisicamente, in grado di 'riempire' l'area di rigore e soprattutto svolgere quel lavoro di sponda e 'apripista' per i trequartisti che Maran richiede al punto di riferimento offensivo della sua squadra. Cresciuto nel Sassuolo, le sue esperienze precedenti all'arrivo in nerazzurro sono state nel SudTirol, a Cesena, Padova, Siena, Cosenza e Como. In riva al lago, nella passata stagione, ha totalizzato 36 presenze in campionato, 9 reti e 2 assist, spesso partendo dalla panchina. Non ha l'istinto 'killer' del bomber, ma ha le qualità giuste per potersi esaltare nello scacchiere di Maran.

Adesso tocca al tecnico trentino ridurre al minimo i tempi per l'affiatamento di tutto il gruppo. Tra le mani l'allenatore nerazzurro ha un gruppo completo in ogni reparto, con almeno un'alternativa per ciascun ruolo. Per le caratteristiche individuali, inoltre, Maran avrà anche la possibilità di esplorare nuove soluzioni tattiche nel corso della stagione. Il modulo di riferimento è il 4-3-2-1, ma non è escluso che il Pisa possa ricorrere anche a due punte centrali (i vari Torregrossa, Gliozzi, Cissè e Masucci), supportate da un solo trequartista (Tramoni, Sibilli, Morutan, Mastinu). Sulla carta il valore dell'organico che la dirigenza ha fornito a Maran è molto buono. Adesso tocca al mister tirarne fuori il meglio: in primis per dimostrare che la 'falsa' partenza è soltanto il frutto delle difficoltà incontrate in fase di preparazione, e poi per poter lottare per le zone altissime della classifica.

La rosa nerazzurra

Nicolas (Over)

Alessando Livieri (Over)

Vladan Dekic (Under)

Federico Barba (Over)

Simone Canestrelli (Under)

Adrian Rus (Over)

Tomas Esteves (Under)

Antonio Caracciolo (Over)

Hjortur Hermannsson (Over)

Pietro Beruatto (Over)

Roko Jureskin (Under)

Arturo Calabresi (Over)

Adam Nagy (Over)

Alessandro De Vitis (Bandiera)

Marius Marin (Over)

Idrissa Tourè (Over)

Artur Ionita (Over)

Giuseppe Mastinu (Over)

Gabriele Piccinini (Under)

Matteo Tramoni (Under)

Yonatan Cohen (Over)

Olimpiu Morutan (Under)

Lisandru Tramoni (Under)

Ernesto Torregrossa (Over)

Moustpha Cissè (Under)

Ettore Gliozzi (Over)

Gaetano Masucci (Bandiera)

Giuseppe Sibilli (Over)