Chiude la campagna abbonamenti: sono 4.950 le tessere stagionali sottoscritte

C'è grande soddisfazione all'interno della società nerazzurra per il dato conclusivo della campagna abbonamenti alla stagione 2022-2023. Perché nonostante i danni economici provocati dalla pandemia di Coronavirus e della guerra in Ucraina, uniti a un rincaro dei prezzi per tutti i settori dell'Arena Garibaldi, il pubblico pisano ha risposto in massa e con il consueto entusiasmo: sono 4.950 le tessere sottoscritte dai supporters nerazzurri. Un dato di poco inferiore alle 5.200 unità registrate nel settembre del 2019, ultima campagna abbonamenti prima dello stop imposto dal Covid. Vale a dire che oltre la metà dei posti a disposizione della tifoseria pisana saranno occupati per tutte le prossime sfide casalinghe.

"Da sottolineare che nessun settore dello stadio è risultato esaurito, per cui a partire dalla prossima gara casalinga che vedrà il Pisa impegnato contro la Reggina (sabato 10 settembre 2022) all’apertura dell’evento ci sarà disponibilità di biglietti in ogni settore. Il Pisa Sporting Club ringrazia sentitamente tutti i sostenitori che ancora una volta hanno dimostrato il loro attaccamento e la loro passione verso i nostri Gloriosi colori. Forza Pisa, Forza Nerazzurri!" è il commento della società di via Battisti.