Cittadella-Pisa: le probabili formazioni | Maran: "Siamo forti nonostante le assenze. Iniziamo un percorso importante"

E' calcio d'agosto, ma adesso si fa sul serio. Dopo la prova generale di una settimana fa, che ha lasciato inevitabilmente negli occhi e nella mente il punteggio decisamente negativo e una prestazione opaca, il Pisa è pronto a tuffarsi nel campionato. Sabato 13 agosto, alle 20.45, lo Sporting Club sfiderà il Cittadella al Tombolato nella prima giornata della nuova stagione. Il primo passo di un cammino che tutti si augurano possa essere esaltante quanto quello terminato lo scorso 29 maggio, magari con un finale dalle note decisamente differenti. Sulla carta le potenzialità ci sono tutte. La rosa è stata rivista e ristrutturata: le partenze sono state molte, gli addii con capitani di lungo corso hanno lasciato un segno forte, ma gli arrivi hanno contribuito ad alzare il livello complessivo dell'organico. A guidarlo c'è un tecnico che in Serie B, lo dice la sua carriera, è stato soltanto di passaggio. E allora diciamolo tutti insieme, uniti dalla passione verso i due colori che fanno battere fortissimo il cuore di una città e una provincia intere: forza Pisa!

Senza alibi

Rolando Maran non vuole sentir parlare di alibi o scusanti: "Abbiamo diverse defezioni tra infortuni e squalifiche? Amen, fa parte del gioco. Significa che non ne avremo fra poco tempo. Sul piano dell'amalgama e dei meccanismi di gioco siamo indietro rispetto alle dirette concorrenti per la promozione in Serie A? Probabile, ma l'affiatamento tra i singoli e tra i reparti si crea soltanto giocando. Lo troveremo cammin facendo". Il tecnico nerazzurro è carico a molla e prosegue: "Io sono convinto della forza della mia squadra. Non vedo punti deboli. Dobbiamo scendere in campo e interpretare tutte le partite col piglio della squadra forte: vogliamo imporre gioco e ritmo contro tutti gli avversari. Poi, se saranno più bravi di noi, gli stringeremo la mano. Ma di sicuro non partiremo mai sconfitti: quando ci sarà da rimboccarci le maniche, lo faremo; quando dovremo sporcarci mani e faccia, non ci tireremo indietro".

Ecco perché, seppur con le assenze di Nagy, Beruatto, Calabresi (tutti e tre per squalifica), Rus e Torregrossa (in via di recupero dai rispettivi infortuni, senza dimenticare capitan Caracciolo alle prese con la riabilitazione dopo la ricostruzione del crociato del ginocchio destro), il Pisa domani proverà a partire col piede giusto. "Di stimoli ne abbiamo fin troppi - sottolinea Maran - a cominciare dalla figuraccia rimediata in casa in Coppa Italia. La sconfitta col Brescia brucia, anche se è arrivata in una partita dal peso specifico ridotto. Domani faremo di tutto per uscire dal campo con un altro risultato. Sappiamo cosa fare in campo". Il mantra del tecnico nerazzurro è "fare di necessità virtù. Inutile soffermarsi su chi non ci sarà: dovremo essere bravi a tirare fuori il massimo da chi giocherà dal primo minuto o subentrando a gara in corsa".

Un possibile candidato per la maglia da titolare è il terzino portoghese Esteves: "Si è allenato bene col gruppo da inizio settimana. E' recuperato dall'infortunio e potrà dare il suo contributo". Chi invece, sicuramente, scenderà in campo dal 1' nonostante sia arrivato da neppure due giorni è la mezzala Artur Ionita: "Lo conosco benissimo, e lui sa altrettanto bene quali compiti richiedo ai giocatori che interpretano quel ruolo. E' pronto, è allenato e in condizione". In porta Nicolas ha recuperato dal problema al ginocchio accusato in coppa e sarà regolarmente al suo posto. Scelte obbligate invece in difesa dove, oltre a Esteves, giocheranno Hermannsson, Canestrelli e Jureskin a sinistra. Maggiore scelta dalla metà campo in su. Il dubbio è tra una mediana tutta muscoli e corsa composta da Tourè, Marin e Ionita, oppure una regia con i piedi buoni di Mastinu affiancato dal romeno e dal moldavo. Nel primo caso, la mezzala sarda si posizionerà sulla trequarti insieme a Sibilli a supporto di Masucci.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Luca Zufferli di Udine: con lui in campo il Pisa ha ottenuto una vittoria e un pareggio in Serie C, tra il 2017 e il 2018. I nerazzurri non sono mai stati arbitrati dal fischietto friulano in cadetteria. Quella di domani sarà l'undicesima gara ufficiale in casa del Cittadella: il bilancio evidenzia 4 vittorie, 5 sconfitte e 1 pareggio. Nell'ultimo incontro, disputato nel novembre del 2021, i nerazzurri uscirono sconfitti 2-0 al termine di una conduzione di gara insufficiente e a senso unico: furono ben tre gli espulsi tra le file del Pisa (Lucca, Tourè e Nagy).

Le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Donnarumma, Perticone, Frare, Cassandro; Branca, Pavan, Vita; Antonucci; Asencio, Tounkara. All. Gorini

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Esteves, Hermannsson, Canestrelli, Jureskin; Tourè, Marin, Ionita; Mastinu, Sibilli; Masucci. All. Maran