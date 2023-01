Como-Pisa: le probabili formazioni | Nerazzurri alla ricerca della vittoria in riva al lago con un Moreo in più

E' la dura legge del mercato. Vengono perfezionati acquisti importanti, utili a alzare la qualità complessiva della squadra, ma vengono definite anche cessioni che a qualcuno fanno storcere la bocca. Le ultime ore in casa nerazzurra sono state frenetiche: le telefonate e le strette di mano finali di Claudio Chiellini e Giovanni Corrado hanno messo fine a uno dei tormentoni che durava ormai dalla scorsa estate. Stefano Moreo è un calciatore del Pisa Sporting Club: l'attaccante classe 1993 ha firmato un contratto triennale con la società di via Battisti ed è convocato per la sfida di sabato 21 gennaio (ore 14) al Sinigaglia di Como.

Sibilli resta a casa

Per una punta che entra, ce n'è un'altra che molto probabilmente saluterà il nerazzurro. E si tratta di un nome che negli ultimi anni ha fatto gioire e non poco i tifosi pisani: Giuseppe Sibilli. Il fantasista partenopeo è al centro di un intrigo di mercato, con almeno tre società cadette sulle sue tracce: "Per questo motivo abbiamo deciso di non convocarlo per la partita di domani a Como" spiega Luca D'Angelo. Poi il tecnico nerazzurro mette a fuoco l'impegno in riva al lago: "Veniamo da una sconfitta immeritata e quindi è normale che abbiamo l'ambizione di ritrovare immediatamente la vittoria".

Contro i lariani mancherà Barba e per la sua sostituzione sono in lizza Rus e Canestrelli. La linea offensiva sarà arricchita da Stefano Moreo: "Un attaccante che era stato inseguito a lungo anche d'estate. Ha caratteristiche differenti rispetto a tutti gli altri attaccanti di cui disponiamo, ha grande esperienza e saprà integrarsi alla perfezione con i compagni. Sono molto contento dell'acquisto e potrà tornarci utile fin da domani". E poi chiude la porta a un'ulteriore voce di mercato riguardante Lisandru Tramoni: "Il ragazzo non è in partenza. Ha tutte le qualità umane e tecniche per rimanere a Pisa, perché ha la possibilità di giocare parecchio".

"Andiamo a sfidare una squadra costruita con l'intento di occupare le zone alte della classifica - prosegue il tecnico nerazzurro - hanno incontrato parecchie difficoltà in partenza, ma adesso mi sembra che abbiano trovato una discreta organizzazione e una buona efficacia. Non guardiamo alla classifica ma soffermiamoci sulle loro individualità e sulla qualità a disposizione di mister Longo: servirà un grande Pisa".

La curva Nord non partirà per Como

Prendono posizione i gruppi organizzati della curva Nord 'Maurizio Alberti' Wanderers, Sconvolts, Rangers, Svitati e Kapovolti in relazione alla reintroduzione della tessera del tifoso. "Abbiamo osservato con stupore e rabbia il riproporsi in questi giorni dello schema repressivo già utilizzato scientificamente negli anni passati. Ad un episodio di cronaca segue la gogna mediatica, quindi provvedimenti liberticidi che interessano tutti i gruppi organizzati. All’ennesimo tentativo di schedatura e omologazione reagiremo come abbiamo già reagito in passato di fronte a mosse analoghe, disertando le trasferte dove sia richiesta questa nuova 'tessera del tifoso' di cui peraltro non sono ancora chiari tutti gli aspetti. Riservandoci di approfondirli, porteremo avanti con coerenza le posizioni già espresse negli anni della vecchia Tessera, contro ogni tentativo di repressione e di divisione tra buoni e cattivi. A queste imposizioni dall’alto non ci siamo mai piegati e non inizieremo certo ora".

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Lorenzo Maggioni di Lecco, che ha incrociato il Pisa cinque volte in carriera. I nerazzurri con il fischietto lombardo hanno ottenuto 4 vittorie e un pareggio. L'ultima sfida diretta da Maggioni è stata il successo casalingo per 2-1 contro l'Ascoli nel dicembre del 2020.

Il Pisa va a punti in trasferta dal 4 settembre, quando incassò la seconda sconfitta esterna del campionato contro il SudTirol. Dopo quel 2-1 i nerazzurri hanno raccolto 6 pareggi e 2 vittorie, l'ultima in casa della Spal il 26 dicembre scorso. Il Como invece tra le mura amiche ha centrato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare.

Il bilancio complessivo delle 13 sfide tra nerazzurri e lariani al Sinigaglia evidenzia 3 successi, 4 sconfitte e 6 pareggi. Nell'ultimo incrocio in ordine di tempo, disputato il 5 dicembre 2021, al Pisa fu sufficiente l'autorete di Scaglia in avvio di gara per festeggiare la vittoria. Il Como non batte il Pisa dal maggio del 2001, in Serie C1 (2-1 il risultato finale).

Le probabili formazioni

Como (3-5-2): Ghidotti; Odenthal, Binks, Scaglia; Vignali, Bellemo, Arrigoni, Fabregas, Ioannou; Mancuso, Cerri. All. Longo

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Canestrelli, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, Tramoni M.; Gliozzi. All. D'Angelo